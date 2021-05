Fodboldlegenden Brian Laudrup har været en fast del af landsholds- og Europa League-dækningen på Discovery de seneste syv år. Men det er måske snart slut.

TV 2 har således købt rettighederne til Europa League efter denne sæson, mens den landsdækkende kanal også skal vise landsholdskampene fra 2022. Det rejser spørgsmålet, om hvor Brian Laudrups fremtid ligger.

»Vi har stadig landsholdet hos Discovery i et år endnu, så det bliver jeg helt sikkert ved med. Men så har du ret i, at der ikke er så meget tilbage på hylderne derude,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Der kan selvfølgelig komme nogle nye rettigheder – det ved man aldrig. Lige nu nyder jeg bare at være med omkring landsholdet, og jeg håber, at EM på hjemmebane kan være med til at skyde interessen i vejret.«

52-årige Brian Laudrup. Foto: Kasper Løjtved. Vis mere 52-årige Brian Laudrup. Foto: Kasper Løjtved.

Kunne du forestille dig at lave fjernsyn for en anden tv-station i fremtiden?

»Det er et hypotetisk spørgsmål. Jeg vil sige så meget, at jeg stadig nyder at lave fodbold og specielt landsholdet, som er noget af det største. Jeg har ligeledes nydt at lave Europa League og Champions League tidligere.«

»Jeg har lavet det her i rigtig mange år efterhånden, og jeg kan stadig godt lide at være involveret på en eller anden måde. Nu tager jeg i hvert fald et år mere med landsholdet, og så må vi se, hvad der sker.«

Den 52-årige tidligere fodboldstjerne var en del af Champions League-dækningen hos det nuværende Nent frem til 2014. Blot nogle få måneder efter underskrev Brian Laudrup en kontrakt med Discovery, hvor han har været lige siden.

Brødrene Laudrup var på Københavns Rådhus, da EM-trofæet kom til København. Foto: Kasper Løjtved. Vis mere Brødrene Laudrup var på Københavns Rådhus, da EM-trofæet kom til København. Foto: Kasper Løjtved.

Han fungerede i mange år som reklamefigur for bettingfirmaet Unibet. Brian Laudrups beslutning mødte kritik flere gange, men den tidligere fodboldstjerne nåede alligevel at være hos spilselskabet i syv år. Samarbejdet stoppede ved årsskiftet.

Det betyder, at han nu kun har et lille firma ved siden af ekspertrollen sammen med sin familie – Laudrup LTD.

»Jamen, det er en lille familieting, og det er sjovt at kunne lave sådan nogle ting sammen. Det var faktisk noget, som blev sat i søen oppe i Skotland. Det skyldes, at de er meget dygtige, når det kommer til gin.«

»Det har været en rigtig sjov rejse indtil videre, og vi fortsætter selvfølgelig med projektet. Det er altid fedt at kunne lave sådan noget med sine børn.«

Børnene Rasmine Laudrup og Nicolai Laudrup står som direktører i Laudrup LTD sammen med farmand i det ginproducerende firma.

Brian Laudrup kommer ikke til at fungere som ekspert under EM-slutrunden, der begynder om en måned. Kampene kan nemlig kun ses på DR1, TV3 Max, TV3 Sport, TV3+ og Viaplay.