En sag om homofobiske tilråb er åbnet mod FC Midtjylland, oplyser Disciplinærudvalget.

FC Midtjylland risikerer en straf efter søndagens kamp mod AGF.

Disciplinærudvalget under Dansk Boldspil-Union (DBU) har nemlig besluttet at åbne en sag mod superligaklubben, hvis fans er blevet beskyldt for homofobiske tilråb i kampen.

Det oplyser Disciplinærudvalgets formand, Jens Hjortskov, til Ritzau.

»Det betyder, at den almindelige behandling af sagen nu går i gang. Man indhenter en redegørelse fra dommere og klub. Det er dertil, vi er nået,« siger han.

Tirsdag skrev Politiken, at der under søndagens kamp blev sendt homofobiske tilråb i retning af kampens dommere.

Ifølge mediet skulle billeder og lyd fra kampen bekræfte, at der efter AGF's scoring til 1-0 blev sunget "bøsser går i grønt" efter dommerne.

Det er også tv-klippene, der ligger til grund for Disciplinærudvalgets beslutning om at åbne en sag.

»Vi har set nogle tv-klip, og det skal vi have kigget nærmere på,« siger Jens Hjortskov.

AGF vandt kampen i Herning med 4-3.

/ritzau/