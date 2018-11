De tv-billeder der kom frem efter kampen mellem Vejle Boldklub og AC Horsens har fået stor opmærksomhed.

De viste Vejles karantæneramte træner Adolfo Sormani, der kommunikerede med nogen. Samtidig havde målmandstræner Marco Ferrari en øresnegl i, hvori han modtog informationer.

Da Adolfo Sormani havde karantæne under kampen, har Fodboldens Disciplinærinstans bedt den jyske klub om en udlægning på det, der foregik.

»Instansen bad om en redegørelse fra os, og den har de fået,« siger Jacob Krüger, der er teknisk chef i Vejle Boldklub, til Vejle Amts Folkeblad.

Adolfo Sormani havde karantæne under mandagens kamp mod AC Horsens. Foto: Claus Fisker

Efter kampen blev der spekuleret i, om Adolfo Sormani kommunikerede med trænerbænken.

Noget, der ikke er tilladt for en karantæneramt træner, der ikke må have kontakt med holdet fra en time før kampstart, til kampen er slut.

Vejle Boldklub har dog meldt ud, at der ikke var kommunikation mellem Sormani og bænken under opgøret. Klubbens assistenttræner Morten Bisgaard fortalte, at der var tale om et scoutingsystem, der går ud på, at folk på tribunen kommunikerer med bænken.

Præcist hvornår der falder en afgørelse - og om Adolfo Sormani får yderligere karantæne - vides endnu ikke. Som regel foregår det sådan, at instansen starter sagen, sender en fremstilling til de involverede, som så kommer med en redegørelse. Den har Vejle Boldklub altså givet nu, og så er det op til Fodboldens Disciplinærinstans at komme med en beslutning bagefter.