DBU's disciplinærinstans har fået redegørelse fra Vejle og vil nu tage stilling til, om der skal åbnes sag.

Fodboldens Disciplinærinstans under Dansk Boldspil-Union (DBU) vil hurtigst muligt afgøre, om der er grundlag for at åbne en disciplinærsag mod Vejle-træner Adolfo Sormani.

Det sker, efter at tv-kameraer under mandagens kamp mellem Vejle og AC Horsens fangede karantæneramte Sormani i at tale i telefon og måske have ulovlig kontakt med Vejles trænerbænk.

Torsdag beretter formand for disciplinærinstansen, Jens Hjortskov, at man har modtaget en redegørelse fra Vejle.

- Det har vi bedt om, og det er helt standard. På baggrund af den forholder vi os til, om vi vil tage sagen op eller ej.

- Det har vi ikke truffet beslutning om endnu, siger Hjortskov.

Formanden fortæller, at instansen vil vurdere materialet fra Vejle hurtigst muligt og få afklaret, om der skal åbnes en sag.

- Vi prøver at få truffet en beslutning om det, så hurtigt vi kan, siger han.

Adolfo Sormani blev idømt en karantænedag på selve kampdagen mod Horsens, efter at han blev udvist i en pokalkamp mod Kolding i sidste uge.

Tv-billeder viste, at Vejle-træneren talte ivrigt ned i en telefon fra skyboksen på tribunen, mens målmandstræner Marco Ferrari på sidelinjen lod til at få informationer i en øresnegl under en maskering.

Vejle har afvist, at Sormani foretog sig noget forkert under kampen.

- Vi afviser alle anklager om, at Adolfo Sormani skulle have haft kontakt til bænken. Der er tale om et scoutingsystem, sagde Vejles assistenttræner Morten Bisgaard.

I reglementet om en karantæneramt træner står der følgende:

- Pågældende må på karantænedagen fra en time før kickoff, og indtil slutsignalet har lydt, ikke befinde sig tættere på holdet end på det pågældende stadioner tilskuerpladser.

- Vedkommende må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte eller indirekte kontakt med holdet eller enkelte spillere kan opnås.

