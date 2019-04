Ifølge Fodboldens Disciplinærinstans medvirkede Viktor Fischer til at eskalere OB-fansenes homofobiske tilråb.

FC København-spilleren Viktor Fischer kan på en uhensigtsmæssig måde have medvirket til at eskalere homofobi-sagens omfang.

Sådan lyder en af bemærkningerne fra Fodboldens Disciplinærinstans i sagen om homofobiske sange fra OB-fansene i søndagens superligakamp mellem OB og FCK.

OB blev fredag straffet med en bøde på 25.000 kroner. Det samme blev Brøndby i en lignende sag om homofobiske tilråb.

Fodboldens Disciplinærinstans bemærker vedrørende sanktionsfastsættelsen til OB følgende:

- At der i OB's tilfælde er tale om et førstegangstilfælde af sager af den pågældende karakter, samt at FC København-spilleren Viktor Fischer med sin gestikuleren mod OB's fans umiddelbart efter FC Københavns scoring på en uhensigtsmæssig måde kan have medvirket til at eskalere sagens omfang.

I kendelsen har OB også fået lejlighed til at forklare sig i sagen, og den fynske fodboldklub oplyser, at Fischers gestikuleren femdoblede omfanget af fans, der sang.

OB kommer med følgende punkter i redegørelsen:

- At OB oplevede, at en lille gruppe på 4-6 personer inden FC Københavns scoring deltog i smædesange mod Viktor Fischer.

- At det i forbindelse med FC Københavns scoring eskalerede på baggrund af Viktor Fischers gestikuleren mod publikum, hvorefter det vurderes, at mellem 20-30 personer deltog i sangene.

/ritzau/