Inden Premier League en dag skal genoptages, bør samtlige spillere i den bedste engelske fodboldrække testes for coronavirus.

Det mener i hvert fald Richard Bevan, der er direktør for LMA (League Managers Association, red.), som repræsenterer trænerne i Premier League-klubberne.

»Vores trænere har ikke lyst til at vende tilbage til banen, før spillerne er blevet testet,« siger Richard Bevan til BBC.

Omvendt understreger Richard Bevan, at testene først bør ske, når det engelske sundhedspersonale har fået muligheden for at blive testet, da dette er langt vigtigere.

»Når det er sket, skal alle i sportsverdenen have adgang til det.«

Ifølge BBC har det engelske fodboldforbund (EFL) sendt et brev til samtlige Premier League-klubber om, at forbundet var 'håbefuld' om, at sæsonen kan genoptages inden 56 dage. Richard Bevan mener dog, at ligaforeningen bør diskutere dette i højere grad med trænerne i klubberne.

Trænerne skal nemlig kunne drøfte ambitionen med spillerne, der som minimum bør få tre ugers træning, inden sæsonen genoptages, mener Bevan.

Premier League er lige nu suspenderet på ubestemt tid, hvilket den har været siden begyndelsen af april. Der er ikke blevet spillet fodbold siden marts måned i England.