Hele fodboldverdenen forventer, at Kylian Mbappé skifter Paris Saint-Germain ud med Real Madrid, når den igangværende sæson er slut.

Sådan har historierne lydt hele sommeren. At den franske superstjerne har sat alle sejl ind på at blive Real Madrid-spiller senest til sommer, når hans kontrakt med franskmændene. Der er alle sikre på, at Kylian Mbappé får sin drengedrøm opfyldt om at spille hjemmekampe på Bernabeu.

Alle undtagen Leonardo, som er sportsdirektør i den franske hovedstadsklub. Det skriver BBC.

»Jeg tror ikke, der er nogen, som ser en fremtid uden ham som en del af klubben,« siger han i et interview og fortsætter:

»Jeg ser ikke Kylian forlade os efter denne sæson. Mbappés forhold til Paris Saint-Germain er for betydningsfuldt.«

22-årige Kylian Mbappé. Foto: Stephanie Lecocq Vis mere 22-årige Kylian Mbappé. Foto: Stephanie Lecocq

Real Madrid forsøgte at lokke franskmanden til Spanien allerede i det netop afsluttede transfervindue. Der skulle hentes en superstjerne ind – eller en såkaldt galactico – og det skulle være den 22-årige franske angriber. Her bød La Liga-klubben lidt over en milliard for Kylian Mbappé.

Men det mente Paris Saint-Germain ikke var et tilstrækkeligt beløb.

»Vi har været meget tydelige omkring deres bud i sommer. Vi mente ikke, det var nok fra vores side af forhandlingsbordet.«

»At han blev i Paris, var det eneste, der kunne ske. Vi har aldrig tænkt på at gøre alt det her uden Kylian,« lyder det afsluttende fra Leonardo.

Flere medier skrev i løbet af sommerens transfervindue, at Kylian Mbappé havde holdt et møde med Paris Saint-Germain-ledelsen, hvor han krævede, at klubben forhandlede med Real Madrid.

Men det skete altså ikke, og derfor regner de fleste med, at han tager turen til Spanien næste sommer, når kontrakten i Paris udløber. Det har nemlig aldrig været en hemmelighed, at Kylian Mbappé som knægt var stor Real Madrid-fan.

Han havde sit drengeværelse plastret til med Cristiano Ronaldo-billeder, og om mindre end et år bestemmer han helt selv, om han vil bruge sit kontraktudløb i Paris SG til at få et skifte til Real Madrid. De fleste har været overbeviste om, at det ville ske.

Det kan dog være, at folk skal til at tro om igen.