Et tocifret millionbeløb.

Det er hvad salget af Kasper Dolberg fra Ajax til Nice indbringer Silkeborg IF efter et prisskilt på 153 millioner kr. Pengesummen overgår hvad Silkeborg IF fik for salget af Robert Skov fra FCK til Hoffenheim tidligere i transfervinduet.

Det siger administrerende direktør i Silkeborg IF, Kent Madsen, til B.T. Sport:

»Jeg kan ikke sige noget om beløbets præcise størrelse. Det har vi en aftale med Ajax om, at vi ikke oplyser. Men det er klart, at vi har opjusteret vores resultat på baggrund af det her salg, så er det en ganske betydelig gevinst. Jeg kan sige, at den samlede indtjening på Kasper Dolberg tangerer den samlede indtjening, vi fik på Robert Skov.«

»Det er de to største transfers samlet set i Silkeborgs historie. Så det er rigtig fint,« siger Kent Madsen.

Opjusteringen som Kent Madsen taler om, er regnskabet for Sileborg IF i 2019, der før salget var sat til 5-10 millioner i overskud.

Det er nu opjusteret til 15-20 millioner.

Salget betyder mest af alt noget for fodbolsakademiet i Silkeborg:

Kent Madsen, Direktør i Silkeborg IF. Foto: Ernst van Norde Vis mere Kent Madsen, Direktør i Silkeborg IF. Foto: Ernst van Norde

»Betydningen for salget er, at vi nu får en indtægt af en vis størrelse, og at vi nu kan opjustere vores resultat. Så styrker det også vores affektionsværdi på vores akademi, at vi kan dokumentere, at hvis man ender hos os, og man har et store talent, så kan man også blive til noget,« mener Kent Madsen.

Direktøren havde ikke selv regnet med, at Dolberg ville blive solgt for så stort et beløb så hurtigt:

»Prisen på Dolberg har været højere, end vi turde håbe på. At blive solgt for det beløb i den alder og så kort tid efter, han forlod os, det er ret vildt. Det glæder vi os selvfølgelig over.«

Skulle Dolberg og Skov blive solgt igen for et endnu større beløb, så kan Silkeborg se frem til at få penge i kassen nok engang:

»Det kræver, at spillerne skifter over landegrænser, men der er et kompensationssystem, der gør, at dem, der har haft spilleren i hans ungdomsår, og det gælder for vores vedkommende speciet Robert Skov, der får vi broderparten, fordi han var her i så mange år, og for Dolberg får vi vel ca. halvedelen, og det udløser en betaling på ca. 5 %.«

»Lad os sige, at en spiller bliver solgt for 100 millioner, så er der fem millioner til de klubber, der har haft spilleren i sine ungdomsår, og det er der hver gang. Så vi håber selvfølgelig, at det sker,« forklarer Kent Madsen.

Silkeborg har også vidersalgsklausuler på andre spillere, men det er slet ikke i samme prisniveau som Dolberg og Skov:

»Ja, vi har aftaler med andre klubber, men der ser det knapt så lyst ud på den korte bane. Vi har en aftale med Brøndby om Jens Martin Gammelby, men han får desværre ikke så meget spilletid. Vi har også en aftale med Hammarby om Vladimir Rodic, så det er helt andre penge,« siger direktøren.

Jens Martin Gammelby er en af despillere i andre klubber, som Silkeborg IF kan tjene penge på. Foto: Henning Bagger Vis mere Jens Martin Gammelby er en af despillere i andre klubber, som Silkeborg IF kan tjene penge på. Foto: Henning Bagger

Der render mange unge talentfulde spillere rundt i Silkeborgs trup, hvor blandt andet Mads Emil Madsen, Magnus Mattson og Frederik Alves har gjort sig godt bemærket.

Men om den næste Kasper Dolberg render rundt i truppen, er ikke til at vide:

»Vi har ganske meget talent i vores trup. Men man kommer ikke udenom, at Robert Skov og Kasper Dolberg var ekstraordinære talenter. Vi håber selvfølgelig, at vi i blandt dem, vi har nu, har den næste i den vægtklasse, men jeg tør ikke sige det,« afslutter Kent Madsen.

Salget af Kasper Dolberg betyder, at de to Silkeborg-drenge er blevet solgt for over 200 millioner kr. samlet i dette transfervindue.