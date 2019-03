En 'super passioneret' mand, der 'aldrig gør noget halvt'.

Det kan fans og spillere se frem til i FC København, efter at Lars Seier Christensen har købt sig ind i fodboldklubben.

Sådan lyder skudsmålet fra Thomas Friberg, der er direktør i Rungsted Ishockey, hvor Lars Seier ejer 45 procent af aktierne.

Seier købte sig ind i ishockey-klubben i 2015. Thomas Friberg fortæller, at han har et 'godt og fint professionelt forhold' til Lars Seier. Lars Seier har netop købt sig ind i Parken Sport & Entertainment, som ejer fodboldklubben FC København. Seier har købt 22,5 procent af aktierne for omkring 222 millioner kroner.

»De kan se frem til en super passioneret medejer. Lars gør aldrig noget halvt. Jeg tror, de kan se frem til en meget passioneret medejer, som overhovedet ikke kommer til at blande sig i dagligdagen,« siger Thomas Friberg og understreger, at han ikke har snakket med Lars Seier om købet af aktierne i Parken Sport & Entertainment og dermed ikke kender rigmandens incitament.

Men der har også været brok. Flere FCK-fans udtrykte sin harme over Lars Seier, efter det tidligere på ugen blev offentliggjort, at han nu er medejer i Parken Sport & Entertainment.

»Jeg synes ikke, der er nogen grund til at brokke sig. Lars er jo for det første en dygtig erhvervsmand. Ligegyldigt hvad man mener om ham, så kan man ikke tage fra ham, at manden er totalt self-made fra bunden og har gjort sig til et af Danmarks rigeste mennesker,« siger Thomas Friberg og tilføjer:



»Han er en mand, der er drevet af passion, og så er han super skarp. Jeg har kun haft gode oplevelser ved at arbejde sammen med Lars. Det er fedt at arbejde med ham.«

Thomas Friberg fortæller videre, at Lars Seier ikke blander sig i den daglige drift i ishockey-klubben.

»Han ringer ikke til mig og siger 'nu skal vi ikke have Hof længere, nu skal vi have Tuborg.' Han kommer til nogle af kampene, og så har han et fantastisk netværk, som vi har kunne benytte os af i nogle sammenhænge,« siger han og udddyber:

»Det er jo ikke sådan at Lars kommer med mikro-management.«

Rungsted Ishockey fik sidste år en kapitalforhøjelse på 80.000 ifølge deres regnskab. Hvor mange af dem, der er kommet fra Lars Seier, melder regnskabet ikke noget om. Lars Seier afholder torsdag pressemøde i Parken om overtagelsen.