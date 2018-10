Julen Lopeteguis skæbne som Real Madrid-træner bliver afgjort af klubbens direktion mandag.

Madrid. Dagen efter det ydmygende 1-5-nederlag på udebane til FC Barcelona var Real Madrid-spillerne tilbage på træningsbanen, og overraskende for mange var det, at træningen foregik under ledelse af cheftræner Julen Lopetegui.

I timerne efter søndagens kamp tiltog flere ugers rygter om en potentiel trænerfyring, men mandag stod han stadigvæk i spidsen for den underpræsterende storklub.

Muligvis var mandagens træning sidste gang, at fans og medier fik lov til at se den 52-årige træner hundse rundt med spillere som Sergio Ramos, Luka Modric og Gareth Bale.

Ifølge nyhedsbureauet AP vil et møde i Real Madrids direktion mandag afgøre, om træneren cirka fire måneder efter sin tiltræden er fortid i klubben.

Før søndagens El Clásico lød rygterne på, at den tidligere spanske landstræner formentlig var tvunget til at vinde rivalopgøret for at beholde sit job.

Det skete som bekendt ikke, da Barcelona anført af hattrick-helten Luis Suarez øgede afstanden mellem de to klubber i tabellen, så Barcelona efter ti ligakampe har syv point ned til ærkerivalen.

De to Madrid-baserede sportsmedier Marca og AS mener at vide, at klubben allerede er i fremskredne forhandlinger med italieneren Antonio Conte om trænerjobbet.

Indtil videre er det dog usikkert om Lopetegui, Conte eller en tredje træner skal stå i spidsen for Real Madrid i onsdagens pokalkamp mod upåagtede Melilla.

/ritzau/