DIF oplever ikke stigning i antal af politianmeldte krænkelser, men sagerne af digital karakter bliver flere.

Fodboldklubben FC Midtjylland bortviste og politianmeldte onsdag en ungdomstræner for at have sendt krænkende billeder via sms til enkelte ungdomsspillere.

Antallet af politianmeldte sager har i en årrække ligget stabilt på mellem fire og syv, men ifølge Danmarks Idrætsforbund (DIF) er der i disse år en tendens til, at sagerne bliver af digital karakter.

Det fortæller DIF-konsulent Jan Darfelt, der er særlig rådgiver i pædofilisager.

- Det digitale område har ikke fået antallet af sager til at bugne, men der er kommet en overvægt af den type sager frem for sager om fysisk berøring og decideret seksuelt samkvem, siger Jan Darfelt.

- Der er ingen tvivl om, at den øgede fokus på ungdomssiden og gymnasier med deling af billeder med nøgenhed og seksuelt indhold har skærpet interessen om fænomenet, men vi ligger rimelig konstant på antallet af politianmeldte sager.

Jan Darfelt tilføjer dog, at antallet kunne være højere.

- Der er måske en tendens til, at nogle sager ikke bliver anmeldt, fordi de bliver bagatelliseret. Der er denne opfattelse, at det bare er ord, selv om ord ifølge straffeloven også kan være blufærdighedskrænkende.

- Så tager man det helt for pålydende, skulle det nok være lidt flere anmeldelser. Der er denne holdning, "vi klarer det selv". Nogle gange ønsker de forurettede heller ikke, at det bliver anmeldt, da der er noget flovhed omkring det.

- Ud over politianmeldelser har vi 15-20 henvendelser om adfærd på sms, telefon og medier, hvor klubberne er lidt usikre på, hvad de skal mene om det, fortæller Jan Darfelt.

Ifølge onsdagens pressemeddelelse reagerede FCM prompte, da klubben blev vidende om episoderne i klubben.

- Trænerens handling afviger på enhver tænkelig måde fra de værdier, FC Midtjylland er bygget på, hvorfor vi arbejder med nultolerance i den slags sager, lød det fra klubben.

Den orienterede derefter forældrene til de berørte årgange, mens sagen herfra varetages af politiet.

Jan Darfelt roser fremgangsmåden.

- Den er positiv og tyder på en bevidsthed om, hvad klubben har med at gøre. Det er måden, vi selv ville gribe den an på, siger han.

