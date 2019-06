FC Roskilde er blevet meldt til politiet i forbindelse med den igangværende matchfixing, der involverer klubben.

Det er Danmarks Idrætsforbund (DIF), der har valgt at inddrage politiet i sagen efter lang tids undersøgelse af klubben. Det bekræfter DIF's kommunikationschef, Britt Spangsberg, over for B.T.

Hun oplyser videre, at de allerede den 27. maj inddrog politiet i sagen.

De har dog ikke yderligere kommentarer til sagen af hensyn til efterforskningen.

Midt- og Vestsjællands Politi har over for TV 2 Sport også bekræftet, at de i øjeblikket undersøger en anmeldelse fra forbundet.

Opdateres...