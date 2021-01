I debatten om et vaccinepas støtter DIF og Divisionsforeningen idéen, som måske kan bruges til flere formål.

Et vaccinepas vil kunne bruges til flere ting i idrættens verden, og det vil være en god ting at få indført, hvis der er sundhedsfagligt belæg for det. Passet vil være til gavn for både idrætsudøvere og fans.

Det mener Niels Nygaard, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

- Jeg mener helt klart, at et vaccinepas vil være en god ting til mange forskellige formål. Ikke mindst til internationale formål.

- Når man har sådan et i hånden, kan man med større tryghed rejse rundt i verden og deltage i forskellige aktiviteter.

- Idéen om at have et vaccinepas set i forhold til idrætten er meget velkommen, siger Niels Nygaard.

På nuværende tidspunkt er der ikke indført et vaccinepas i Danmark, men det er noget, der bliver diskuteret politisk.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, kan sagtens se en fordel i at kunne få vaccinerede personer på stadion.

Lige nu er der lukket ned for tilskuere til professionelle sportsgrene såsom fodbold, men hvis det ændrer sig, så kan vaccinerne give nogle muligheder.

- Det er centralt for den professionelle fodbold, og for at vi ikke skal miste flere arbejdspladser og økonomi, end vi har gjort, at vi får så mange tilskuere på stadion som muligt.

- Alle bidrag er kærkomne. Også hvis der er mulighed for, at vaccinerede folk kan komme på stadion.

- Om der er fagligt belæg for det, ved jeg ikke. Der kan findes faglige belæg for både det ene og det andet, siger Claus Thomsen.

Niels Nygaard ser i lighed med Claus Thomsen vaccinationerne som en del af en samlet pakke, der kan få tilskuere tilbage i sporten.

- Et vaccinepas giver god mening som et element, når der skal lukkes op for tilskuere til idrætsarrangementer og festivaler og så videre.

- Jeg kan ikke vurdere, om vaccinepasset i sig selv kan og skal være adgangsgivende.

- Men som et af elementerne til hurtigere at få lukket op for tilskuere ser jeg klart vaccinepasset som et godt instrument, siger Niels Nygaard.

Det kan også blive relevant at se på muligheden for at få atleter vaccineret, men DIF ønsker fortsat ikke at springe over i køen.

- Sundhedspersonale og de udsatte grupper i samfundet er absolut førsteprioritet, og vi forsøger ikke på nogen måde at presse på for at få atleterne længere frem i køen.

- Når vi kommer nogle måneder længere frem, og de udsatte grupper og sundhedspersonalet er vaccineret, så kan der måske blive tale om nogle prioriteringer, hvor det kan være relevant at kigge på de idrætsudøvere, der skal til vigtige arrangementer.

- Men i de næste par måneder har vi helt klart respekt for, at det handler om sundhedspersonale og udsatte grupper, fastslår Niels Nygaard.

