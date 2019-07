En DIF-undersøgelse finder ikke beviser for, at FC Roskilde-spillere skulle have spillet på egne kampe.

Danmarks Idrætsforbund har ikke fundet grundlag for at køre en matchfixingsag mod spillere fra FC Roskilde.

Politiet efterforsker stadig sagen, oplyser DIF onsdag.

»Vi har ikke fundet nogen beviser for, at der skulle have foregået spil på egne kampe blandt FC Roskildes spillere hverken i forbindelse med kampen mod Lyngby eller andre af holdets kampe i sæsonen,« siger Poul Broberg, der er chef for Public Affairs i DIF og for DIF’s Matchfixingsekretariatet:

»På den baggrund ser vi ikke nogen grund til at gå videre med sagen til matchfixingnævnet.«

Sagen er dog ikke helt afsluttet.

Politiet efterforsker stadig, om der er foregået matchfixing på en anden måde end spil på egne kampe.

Det var i slutningen af maj, at sagen i 1. divisionsklubben eksploderede.

Her kom det frem i B.T., at træner Christian Lønstrup dagen efter nederlaget til Lyngby 12. maj havde beskyldt unavngivne spillere for at have 'fixet' kampen. Det gjorde angiveligt spillerne meget ophidsede, ikke mindst fordi træneren fortalte, at han havde beviser - men ikke fremlagde dem.

Christian Lønstrup er færdig i FC ROskilde efter hans anklager om matchfixing mod spillerne.

»Vi har talt med spillerne, og vi er ved at finde ud af, hvad der er hoved og hale i det hele, efter det møde blev holdt i går,« lød det dengang fra Spillerforeningens direktør, Mads Øland.

Så blev det kun endnu mere forvirrende.

Hurtigt herefter meldte FC Roskilde så ud, at Christian Lønstrup havde sagt op - hvilket dog hurtigt blev afvist af træneren.

I stedet blev Christian Lønstrup kort efter suspenderet, mens spillerne tog afstand fra matchfixing i en pressemeddelelse fra Spillerforeningen.

Herefter stævnede Christian Lønstrup så FC Roskilde for at få fuld afklaring over den bratte skilsmisse mellem parterne.

Christian Iversen er udnævnt til ny træner i klubben, der lige akkurat formåede at redde sig fra nedrykning midt i den spegede sag.

»Jeg har det sindssygt dårligt. Det er en lortesag. Sponsorer spørger, tilskuere og fans spørger, frivillige spørger. Alle spørger. Men vi kan ikke sige noget. Det er en dødssyg situation for alle,« har klubejeren Carsten Salomonsson sagt om forløbet.

Han har sideløbende forsøgt at få spillerne til at acceptere en stor lønnedgang for at få en skrantende økonomi genoprettet.