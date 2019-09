Diego Simeone var ikke i tvivl.

»Linjedommeren ved, hvad han hørte,« dundrede Atletico Madrid-træneren.

Følelserne var særdeles ophedede, da der blev fløjtet til pause i lørdagens lokalbrag mod Real Madrid.

Her gestikulerede Diego Simeone pludselig voldsomt over for dommer Jose Luis Gonzalez - utuilfredsheden skulle være opstået på grund af en kommentar fra Sergio Ramos.

Sergio Ramos er anfører for Real Madrid. Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Sergio Ramos er anfører for Real Madrid. Foto: OSCAR DEL POZO

Ifølge mediet AS skulle Ateltico-lejren være af den opfattelse, at Real Madrid-anføreren undervejs i kampen skulle have forulempet linjedommeren uden at blive straffet.

Angiveligt skille Sergio Ramos have sagt 'La puta que te parió', hvilket betyder noget a la 'luderen, der bar dig' til manden med flaget. Altså uden konsekvenser.

Utilfredsheden fra Diego Simeone skal ses i lyset af, at holdets angriber Diego Costa tidligere i år fik hele otte dages karantæne for en lignende tirade over for dommeren i en kamp mod FC Barcelona.

'Me cago en tu puta madre' lød det dengang, hvilket betyder noget i retning af 'jeg skider på din ludermor'.

Diego Simeone protesterer over for dommer Jose Luis Gonzalez. Foto: JUAN MEDINA Vis mere Diego Simeone protesterer over for dommer Jose Luis Gonzalez. Foto: JUAN MEDINA

Efter lørdagens Madrid-brag ville Diego Simeone ikke selv sige, hvad han havde hørt.

»Hvad der sker på banen, bliver på banen,« sagde han på det efterfølgende pressemøde.

Kampen mellem de to giganter endte 0-0. Det resultat betyder, at Real Madrid topper La Liga, mens Atletico Madrid ligger nummer tre.