Det kan være ekstremt dyrt at lade sig friste. Også for Diego Costa.

Den benhårde angriber sagde tidligere tirsdag farvel til Atletico Madrid, hvor hans kontrakt blev ophævet. Det ønskede Diego Costa af personlige årsager, og derfor valgte den spanske storklub at gå med til det, selvom kontrakten stod til at udløbe til sommer først.

Diego Costa er dermed fri til at finde sig en ny arbejdsgiver - eller sådan da. For der er klubber, som den 32-årige angriber bare ikke må skifte til, hvis det ikke skal koste en ordentlig bunke millioner af egen lomme.

Atletico Madrid har ifølge El Mundo forsøgt at sikre sig, at Diego Costa ikke skifter til Real Madrid, Barcelona eller Sevilla, fordi de har vist interesse for angriberen tidligere.

Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Foto: OSCAR DEL POZO

Skulle den brasilianskfødte angriber med det spanske pas alligevel falde for fristelsen, vil det koste ham 132 millioner kroner, hvis han skifter til en af de tre klubber, mens han skal op med 37 millioner kroner, hvis han skifter til en klub, der stadig er med i Champions League.

Diego Costa skal altså et skridt ned ad stigen, hvis ikke det skal få økonomiske konsekvenser, og faktisk vil han modtage 17 millioner kroner, hvis han vælger at skifte til en klub, der ikke falder inden for nogle af de nævnte kategorier.

Og muligheder har han nok af, ford allerede nu melder engelske medier som The Mirror, at Arsenal står klar til at tage imod den tidligere Chelsea-angriber, der altså kan hentes kvit og frit nu.

Diego Costa skal træffe sit valg inden længe - og det får økonomiske konsekvenser enten på den ene eller anden måde.