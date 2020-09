31-årige Diego Costa er blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser Atletico Madrid i en pressemeddelelse. Det samme gælder Santiago Arias.

Diego Costa og Santiago Arias er blevet testet efter at have været på ferie, og det er i den forbindelse, de har fået et positivt resultat. Derudover oplyser klubben, at store dele af førsteholdet er blevet testet, som protokollerne dikterer, de skal.

'Ingen af dem har symptomer. De er i karantæne og vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Af samme årsag vil spillerne ikke være med i første del af opstarten, der begynder den 4. september,' skriver Atletico Madrid.

El primer equipo se sometió a la pruebas previas al inicio de la pretemporada, excepto los internacionales y Diego Costa y Arias, que dieron positivo en un test PCR realizado en sus vacaciones y se encuentran guardando cuarentena ➡ https://t.co/oL7YTrTISY — Atlético de Madrid (@Atleti) September 3, 2020

Klubben oplyser, at de to spillere først er med igen, når de har 'fuldført den nødvendige karantæneperiode'.

Flere og flere tilfælde af coronavirus er begyndt at se dagens lys i sportsverdenen. Onsdag skrev flere medier, at den brasilianske stjerne Neymar er blevet testet positiv, og sent torsdag aften at yderligere tre spillere fra PSG-holdet var testet positiv.

Ifølge L'Equipe er der tale om stjerneangriberen Mauro Icardi samt den tidligere Real Madrid-målmand Keylor Navas og den brasilianske stjerne Marquinhos.

Også US Open der er i gang i disse dage har været ramt af coronavirus. Den franske tennisspiller Benoît Paire blev den 30. august trukket ud af turneringen efter at være blevet testet positiv.