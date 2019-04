Diego Costa har fået otte spilledages karantæne i den bedste spanske række efter en batalje med en dommer.

Diego Costa skal sidde ude i de kommende otte ligakampe efter sit røde kort mod FC Barcelona.

Det oplyser Det Spanske Fodboldforbund på sin hjemmeside. Atlético Madrid-angriberen får fire dages karantæne for sin udvisning, som han brokkede sig til mod Barcelona, samt fire dage for at være i fysisk kontakt med dommeren.

Det var i kampen mod FC Barcelona den 7. april, at Diego Costa så rødt. Efter kampen fik den spanske avis Marca indsigt i kamprapporten, hvor følgende stod skrevet:

Diego Costa forstår ingenting af sin udvisning. Foto: ALBERT GEA

'I det 28. minut blev spilleren (19) Diego Costa udvist af følgende årsag: Han adresserede mig råbende med følgende ord: »Jeg skider på din ludermor! Jeg skider på din ludermor!'.

Derudover blev Diego Costa også beskrevet i forbindelse med yderligere to gule kort, som Gil Manzano tildelte Atletico-spillerne José María Giménez og Diego Godín.

'Efter udvisningen, mens han stadig var på banen, tog han fat i mine arme for at forhindre mig i at uddele begge advarsler til nummer 24 (Giménez) og 2 (Godín),' stod der i kamprapporten om Gil Manzanos beslutning.

Dermed er han færdig for denne sæson, da Atlético Madrid kun mangler at spille syv ligakampe.