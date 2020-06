Den brasilianskfødte angriber Diego Costa er dømt for skattesnyd, men en spansk lov fritager ham fra fængsel.

Den brasilianskfødte fodboldspiller Diego Costa er idømt seks måneders fængsel og en bøde på 507.208 euro (3.8 millioner kroner) for skattesvindel.

Det skriver det spanske medie El Mundo.

Diego Costa troppede torsdag op i retten for at lægge sidste hånd på en aftale med anklagemyndigheden, der endte med en bøde og et halvt års fængsel til den aggressive målscorer.

Angriberen, der til daglig tørner ud for spanske Atlético Madrid, behøver dog ikke nødvendigvis at se frem til at sidde bag tremmer. En særlig lov i Spanien gør, at man kan betale sig fra fængselsstraffe på mindre end to år.

Diego Costa kom i karambolage med de spanske skattemyndigheder i 2014, da han forlod det engelske mesterhold Chelsea for at vende hjem til Atlético Madrid.

Angriberen manglede dog at opgive omtrent seks millioner euro (cirka 44 millioner kroner) på sit skattekort i forbindelse med skiftet fra England til Spanien.

Diego Costa er langtfra den eneste store fodboldspiller, der har fået opmærksomhed af de spanske skattemyndigheder.

FC Barcelonas Gerard Pique skulle i juli sidste år betale 2,1 million euro (16 millioner kroner) tilbage i skat og bøder.

Verdensstjernen Cristiano Ronaldo, der i dag spiller for italienske Juventus, måtte også i 2019 erkende sig skyldig i skattesnyd.

Portugiseren måtte betale mere end 18 millioner euro (140 millioner kroner) i bøde for at slippe for fængsel.

De spanske skattemyndigheder har også haft fat i Ronaldos landsmand og tidligere træner José Mourinho, der angiveligt manglede at betale skat for de penge, han havde fået for sine billedrettigheder - et udestående som Diego Costa også havde glemt at nævne for de spanske skattemyndigheder.

