Dansk Fodbolddommer Union skal have ny bestyrelse.

Det skyldes udfordringer, der har været den seneste tid i forhold til kommende tøjpartnere og den strategiske retning i unionen, lyder det i en pressemeddelelse.

»Vi meddeler vores beslutning allerede nu for at give de delegerede fornuftig tid til at finde en ny stærk og kompetent bestyrelse. Det er afgørende for de danske dommeres forhold og vilkår, der er en bred enighed og opbakning i dommerklubberne til DFUs strategi, indsatser og fokusområder,« siger DFU-formand Tore Østergaard.

Bestyrelsen ophører i november på et delegeretmøde, og der er dermed små tre måneder til at finde nogle nye til bestyrelsesposterne.

Det fremgår desuden, at bestyrelsen vil varetage dens opgaver, indtil den træder af.

Der vil dog være nogle ting, der bliver udsat til den nye bestyrelse.



»Det har været en ære for bestyrelsen at varetage alle danske fodbolddommeres interesser – for nogle i bestyrelsen i mere end 15 år, for mit eget vedkommende i 5 år,« siger Tore Østergaard og fortsætter:



»Sammen med dommerklubberne, DBU, DGI og Dansk Firmaidræt har vi sikret balancerede aftaler til gavn for både dommerne og fodbolden. Det er mit håb, dommerklubberne igen vil samle sig efter delegeretmødet og fortsætte denne udvikling,« slutter han.

Dansk Fodbolddommer Union blev stiftet i 1944, og der er tale om en landsdækkende organisation.