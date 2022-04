I denne uge kom det frem, at Manchester United-spilleren Harry Maguire og hans familie var offer for en bombetrussel.

Den var rettet mod Maguires hjem, hvor han bor med sin kone og sine to børn.

Truslen blev taget meget alvorligt, og politiet gennemsøgte hjemmet med bombehunde. Nu skriver The Sun helt præcist, hvad der skete i de dramatiske timer og hvad der gik forud.

Ifølge avisen modtog Maguires agent en e-mail fra gerningsmanden, der gav United-forsvareren 72 timer til at forlade klubben, ellers ville huset blive ødelagt af de bomber, som vedkommende påstod var plantet i hjemmet. Med andre ord: 'Du har 72 timer - ellers dør du'.

Truslen kom dagen efter, at United var blevet gemmentævet 4-0 af ærkerivalerne fra Liverpool.

Maguire var på klubbens træningsanlæg, da han blev vidende om den alvorlige situation, inden han skyndte sig hjem til villaen i Chesire. Siden blev politiet alarmeret.

Lige nu bor Maguire hos en unavngiven holdkammerat, mens familien er flyttet til en sikker lokation.

Maguire har været offer for massiv kritik fra fans i denne sæson og er decideret blevet lagt for had i en sæson, hvor United har kæmpet med resultaterne på banen.

Lørdag møder de Arsenal i et vigtigt opgør for at holde liv i drømmen om at slutte i top fire.

Det er forventet, at Maguire er med holdet til opgøret.