For et par uger siden verserede en nyhed i flere store medier om, at den marokkanske fodboldstjerne Achraf Hakimi skulle have snydt sin ekskone i deres skilsmisseforlig.

Men det har vist sig at være Fake News, lyder det nu.

For nylig blev PSG-stjernen skilt fra sin kone, Hiba Abouk, i kølvandet på anklagerne om, at Hakimi skulle have voldtaget en anden kvinde – en anklage, som landsholdsspilleren nægter sig skyldig i.

Og for to uger siden kunne man – blandt i den store spanske sportsavis Marca – læse, at Hakimi slipper for at betale en krone til sin ekskone i skilsmisseforlig, da han angiveligt har overført hele sin formue til sin mor. Og dermed var der ikke meget for Hiba Abouk at gøre krav på.

Den nyhed var der mange, der åd råt – og mange Hakimi-fans frydede sig over, at det ikke lykkedes ekskonen at score millioner på skilsmissen. Blandt andet har den kendt YouTube-fodboldblogger Thogden produceret en video, hvor Hakimi beskrives som et geni – over fem millioner har set den.

Men nu viser det sig, at det hele er opspind. Det skriver sitet The Africa Report.

»Det er et eksempel på, hvor hurtigt kvindehadende fake news spredes,« skriver mediet.

Historiens oprindelse skulle være et tweet fra det ivorianske site First Mag, som ifølge The Africa Report er notorisk kendt for at opdigte ting.

The African Report henviser også til et studie lavet på det amerikanske universitet MIT, der viser, at falske historier spredes hurtigere end reelle nyheder – og at denne historie har fået ekstra meget fart på, fordi den fremstiller en kvinde som pengegrisk.

Hverken Achraf Hakimi eller Hiba Abouk har kommenteret på historien – men Hakimis mor afviser, at hun er er blevet indehaver af sønnikes formue.