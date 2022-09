Lyt til artiklen

Eventyret med den ulykkelige ende er forbi for Barça-Braithwaite.

Den danske landsholdspiller Martin Braithwaite måtte sige farvel til storklubben efter over to års tro tjeneste, men han og familien bliver i byen, for Espanyol bød sig til og har givet den hurtige angriber en tre-årig aftale, efter hans kontrakt med Barcelona blev ophævet.

Det var vigtigt, at den store familie kunne blive hængende, men Braithwaite blev også charmet af klubbens plan.

Træner Diego Martínez har overbevist Braithwaite om, at han kunne få succes på det mindre hold, hvor der kræves høj energi for at skrabe point sammen. Danskeren har ydmygheden med sig og er klar til at spille så hurtigt som muligt. Lige meget hvor træneren vil bruge ham.

»Jeg er angriber, og jeg vil altid gerne score, men det vigtige for mig er holdet, og jeg vil spille, hvor træneren ønsker det. Hvis det er som kantspiller, så er det fint,« siger han til El Mundo Deportivo.

Forholdet mellem FC Barcelona og den irriterende lillebror Espanyol er ikke ligefrem kærligt, så der gik hurtigt historier om, at Braithwaite skulle være blevet advaret om at tage den vej. Det afviser han selv at være blevet.

»Jeg er ligeglad med, hvad folk siger om mig. Mine værdier er mit liv. Der er ting at gøre her, og klubben har ønsket min ankomst. De værdsætter mig, og det er meget vigtigt for mig.

Han gled af på spørgsmålet om, hvorvidt han følte sig værdsat i Barcelona og fortsatte samme glatte stil, da han blev spurgt om, hvad han forventede, når han skulle tilbage til Camp Nou.

»Jeg er klar, men det er ikke min beslutning, men trænerens. For mig er det vigtigste den næste kamp og ikke Camp Nou.«

»Nu er jeg glad her, og det er tid til at tale om Espanyol, og det er ikke tid til at tale om Barça"

Der bliver således kigget frem og ikke tilbage.

Måske meget godt, når man ser på, hvor hårde måneder Braithwaite gennemgik i storklubben.