Genoplev dramaet i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

Udelukket, umuligt og fuldstændig usandsynligt! Og på den anden side vanvittigt, forrykt og helt igennem sensationelt.

De storladne og ekstreme ord stod i kø! Et døgn efter FC Barcelona blev slagtet i Rom og sendt ud af Champions League, skete det, der ikke kunne ske. Det, ingen turde tro på. Næsten.

For Real Madrid blev reddet på målstregen. På vej ud i Champions League-mørket blev lyset i sidste sekund tændt af et tvivlsomt straffespark. Et straffespark, som reddede kongeklubben fra at ryge samme vej, som rivalerne gjorde tirsdag. Ud af kvartfinalerne, ud af Champions League. Og ud i det fodboldmæssige ingenmandsland, hvor trænerfyringer, spillerudrensninger og generel tristesse pludselig hersker.

Foto: PAUL HANNA Foto: PAUL HANNA

Og hvem blev de reddet af? Cristiano Ronaldo. Naturligvis. Ronaldo reddede dagen for Real Madrid, livet i Champions League – og måske Zinedine Zidanes job. Nede 0-3 reducerede han. Til 1-3. Og en sammenlagt spansk sejr på 4-3 efter to kampe.

Efter to minutter var det ellers næsten som at se 90er-filmen ’En ny dag truer’, hvor den samme dag gentager sig igen og igen for Bill Murray. Den fornemmelse blev bare endnu stærkere 35 minutter senere. For kunne det virkelig ske? Kunne først FC Barcelona og dernæst Real Madrid smide to tremåls-føringer væk på bare to dage. Kunne verdens to største og mest succesfulde fodboldklubber virkelig blamere sig så eklatant på bare 24 timer mod mindrebemidlede og undertippede italienske klubber? Og kunne det virkelig være rigtigt, at både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo forlade Champions League allerede i kvartfinalerne?

Foto: PAUL HANNA Foto: PAUL HANNA

Svaret er ja. Men det blev i sidste ende et nej. Efter et helt absurd Juventus-comeback. Et comeback orkestreret af Mario Mandzukic.

Den kroatiske udgave af Super Mario hoppede over sin første forhindring allerede efter 80 sekunder, da han sendte et kuldegys ned af ryggen på et chokeret hjemmepublikum. Et flot og dynamisk gennemspillet Juventus-angreb landede på Mandzukic’ pandebrask – og så var vi på vej igen. På vej mod endnu en gigantisk sensation og endnu et vanvittigt comeback i de chokerende Champions League-kvartfinaler, vi har været vidner til i denne uge.

Juventus’ chokerende åbning rystede Real Madrid, der pludselig eksede i benene. Noget, kongekluben sjældent gør hjemme på Estadio Santiago Bernabeu. Spillet hang ikke sammen, publikum piftede og stjerner som Cristiano Ronaldo, Gareth Bale og Luka Modric udviste en sjælden set nervøsitet.

Real Madrid's Portuguese forward Cristiano Ronaldo celebrates a goal during the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between Real Madrid CF and Juventus FC at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 11, 2018. / AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Real Madrid's Portuguese forward Cristiano Ronaldo celebrates a goal during the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between Real Madrid CF and Juventus FC at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 11, 2018. / AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Alt dette blev blot fordoblet efter 32 minutter, da Super Mario igen hoppede på de spanske hoveder. Igen var det et indlæg fra Juventus’ højreside, der skabte problemer for et Real Madrid-forsvar uden stjernen og anføreren Sergio Ramos. Og igen var det med hovedet, den store kroatiske angriber fik Real Madrid-keeper Keylor Navas til at være den lille.

Navas så ikke godt ud ved Juventus’ anden scoring. Men han lignede alligevel en supermodel i forhold til hvad der skete, da katastrofen for alvor indtraf. For det gjorde den! Efter præcis en times spil skete det, der på bare 60 minutter var gået fra at være en umulighed til med ét at ligne noget nær en uundgåelighed. Real Madrids costaricanske målmand smurte sine handsker ind i en hel pakke Lurpak og forsøgte at tage med hænder. Det kunne han ikke – og i stedet tabte han bolden ned for fødderne af Blaise Matuidi. 3-0 var mod alle odds blevet til 3-3. Og så var gode råde millioner værd i den spanske hovedstad.

I den kommende halve time pressede Real Madrid på af alle kræfter. Chancerne stod i kø, men det samme gjorde redningerne fra Juventus’ legendariske keeper, Gianluigi Buffon. Buffon stopper karrieren til sommer, og han gjorde alt for, at kampen i Madrid ikke skulle blive hans sidste i Europas største og fineste klubturnering.

Foto: STRINGER Foto: STRINGER

Men det blev det. Til sidst kunne den fantastiske målmand ikke fange Cristiano Ronaldo, som i stedet blev helten. Helten i en kamp, der går over i historien for spænding, et vanvittigt comeback og en vild, vild afslutning.

Real Madrid er i semifinalerne. Men det umulige lurede hele vejen igennem.

Genoplev dramaet i LIVE-bloggen herunder: