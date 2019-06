Man kan åbenbart godt have en fest, selv om det er sjette gang, man vinder Champions League.

Det viste Liverpools fans til langt ud på natten i Madrids gader, hvor der blev tændt romerlys, hoppet på biler og skrålet.

Liverpool får også stor ros i dagens spanske aviser efter 2-0-sejren over Tottenham i Champions League-finalen.

Sjette gang for Liverpool: Med lørdagens sejr mod Tottenham kommer Liverpool altså op på seks Champions League-sejre. Det er mere end alle andre klubber bortset fra Milan og Real Madrid, melder Marca.

Christian Eriksen kan godt være Real Madrids nye Modric, skriver AS. Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Christian Eriksen kan godt være Real Madrids nye Modric, skriver AS. Foto: JAVIER SORIANO

Eriksen kunne være Modric: Det skriver AS søndag efter finalekampen. Danskeren spillede en slags kantposition i finalen, som man også har set Modric spille i Real Madrid. »Han har afleveringerne, talentet og evner til det,« skriver avisen. Samtidig ses det tydeligt, at han er opfostret som midtbanespiller, og danskerens sparketeknik bliver kaldt verdensklasse ifølge AS. »Man kan godt begynde at blive begejstret i Bernabéu,« slutter avisen.

Anonyme Eriksen: Danske Christian Eriksen skilte sig ikke ud i forhold til sine medspillere i gårsdagens finale. Karaktermæssigt bliver han kun overgået af Son og Trippier i Marca, hvor Kane og Alli var værst. Kombinerede godt med Son. Manglede kontinuitet,« står der ved danskerens karakter. I AS var den karaktermæssige dom den samme.

Mere passion end fodbold: Sådan skriver Marca om gårsdagens finale, der melder, at »den engelske fodboldfest blev intensitetens fest«, med hentydning til at kampen var præget af tænding, men ikke altid lige smukt fodboldspil. Alligevel var det første gang nogensinde, at der ikke blev givet et eneste kort i en Champions League-finale. »Ikke meget fodbold, men en stemningsmæssig overdosis,« skriver mediet også og roser fans for stemningen.

Absurd og diskutabelt: De ord bruger henholdvis AS og Marca om straffesparket, der blev dømt mod Tottenham i starten af kampen. Det er det hurtigste straffespark i en Champions League-finale. Især AS er meget kritisk og skriver, at »et absurd straffespark saboterede finalen.«

Salah fra skade til målscorer: Der var enorme forventninger til Mohamed Salah i fjor, da han skulle spille Champions League-finale med Liverpool mod Real Madrid. I den kamp måtte egypteren dog udgå med en skade. Historien var en helt anden lørdag aften, hvor han allerede efter få minutter kom på måltavlen.

Britisk gave: Marca melder om en gave fra de engelske fans. Der var ikke de store uroligheder i forbindelse med finalen, hvor mindst 100 tilhængere dog blev anholdt med falske billetter til kampen, skriver Marca. AS melder også om eksemplariske fans, der gav en »lærestreg« i forbindelse med finalen. Forud for kampen var der dog bekymring at spore, og man havde forberedt det største sikkerhedsmæssige setup nogensinde i forbindelse med en sportsbegivenhed i Spanien.

Legenderne var på plads: Flere tidligere storspillere og Champions League-legender var på plads til Champions League-finalen på Estadio Wanda Metropolitano. AS nævner Ferdinand, Ronaldo, van der Sar, Mijatovic, Figo, Carragher ... og Michael Laudrup.

En tragedie har ramt fodboldverdenen: Lørdag mistede den spanske fodboldspiller José Antonio Reyes livet i en trafikulykke på Den Iberiske Halvø. Nyheden rydder forsiden hos sportsavisen Marca, der melder, at der bliver afholdt en offentlig mindehøjtidelighed på Estadio Ramón-Sánchez Pizjuán søndag klokken 16-21. Reyes spillede mange i år Sevilla, hvorfra han også kendte Liverpools Alberto Moreno, der fejrede Champions League-trofæet iført en T-shirt til ære for sin afdøde ven.