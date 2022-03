For en Arsenal-fan bliver søndagens kamp husket for noget helt andet end sejren på Vicarage Road ude mod Watford.

Det vidste hovedpersonen Ashley Day bare ikke selv, før han gik viralt på Twitter.

George Bateman delte et opslag på Twitter, hvor det tydeligt ses, at Ashley Days toupé er fløjet op og efterlader et stort hul i hans hovedbund.

'Arsenal er oppe med 1-0, og det samme er denne mands sirup,' skriver George Bateman med henvisning til den lim, der skulle holde toupeen nede.

Arsenal go 1-0 up and so did this geezers syrup pic.twitter.com/Qp77dt2wKd — George Bateman (@Georgebateman15) March 6, 2022

Efterfølgende lagde Ashley Day selv et opslag op på Twitter, hvor han står på Vicarage Road forud for kampen.

'Før jeg tabte mit hår,' skriver han.

Heldigvis for Ashley Day havde han ikke mistet humoren, og mandag delte han endnu et tweet af sin toupé, som han med en vis ironi takkede mange gange.

'I mange år har jeg set kvinder tage deres vipper af og deres extensions ud, før de fjerner deres makeup og forvandler sig til en anden person, inden de går i seng. Men nu kan jeg endelig lave en, der er bedre. Forestil dig det look, jeg får, når jeg hiver mit hår af,' skriver Ashley Day.

Billedet af Ashley Days flyvende toupé er i skrivende stund blevet delt over 5.000 gange og liket over 42.000 gange.

Arsenal vandt kampen 3-2 på mål af Ødegaard, Saka og Martinelli.