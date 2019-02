Bølgerne gik højt i Vendsyssel FF-lejren efter nederlaget på 0-2 i pokalkvartfinalen mod Brøndby IF.

»Jeg laver et flot mål. Men det bliver totalt uforståeligt annulleret for offside. Det er uacceptabelt,« sagde nordjydernes nigerianske angriber Emmanuel Ogude, der på denne måde skød med skarpt mod dommer Michael Tykgaard og hans to kolleger på sidelinierne.

Vendsyssel FF's cheftræner Jens Berthel Askou var heller ikke tilfreds med, at hjemmeholdet fik annulleret et mål, ligesom han heller ikke lagde skjul på, at han gerne ville have haft et straffespark, da Emmanuel Ogude blev fældet af Kevin Mensah.

»Jeg ved ikke, om der er lavet nogle målinger på det. Men som jeg ser det, har vi et stykke tid ikke haft speciel megen dommertække. Eksempelvis er vi blevet ramt af nogle udvisninger, der har været helt hen i vejret,« sagde Jens Berthel Askou og tilføjede:

»Mange i fodbold-Danmark interesserer sig ikke for os i Vendsyssel FF og om vi bliver ramt af en dommerfejl. Men begynder vi at brokke os alt for meget, bliver vi bare kaldt for hyklere. Derfor har vi generelt ikke brugt megen tid på at beklage os over det. Men når det er sagt, føles det lige nu meget hårdt.«

Allerede søndag skal Vendsyssel FF i kamp igen. Her gælder det på hjemmebane i Superligaen mod AGF.

»Jeg synes, vi kamp efter kamp bliver bedre og bedre. Så det er helt klart en opgave, hvor vi har tænkt os at få point på kontoen,« sagde Jens Berthel Askou.

Han blev i øvrigt bakket op i sin vurdering af dommertrioens præstation.

»Det er irriterende, at det er dommerne og ikke spillerne, der efterhånden skal afgøre kampene. Men det er efter min mening helt grotesk, at liniedommeren dømmer offside på Ogude, der ikke er i nærheden af at gøre noget forkert i situationen,« sagde Ole Nielsen.