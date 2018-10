Det danske U21-landshold er klar til næste års EM-slutrunde, og nu skal lederne i DBU til at planlægge de næste måneders forberedelsesprogram.

»Mon ikke vi i løbet af vinteren sender landstræner Niels Frederiksens og hans trup en tur til udlandet. Tidligere har de i januar spillet kampe i enten Sydeuropa, USA eller Mellemøsten. Samme historie kan gentage sig. Om halvanden måned forventer jeg, at vi kan udtale os mere præcist,« sagde DBU's elitechef Kim Hallberg, der fulgte Danmarks sidste kamp i det indledende gruppespil mod Færøerne på Aalborg Stadions tilskuerpladser.

»Jeg er dybt imponeret over, at U21-landsholdet for tredje gang i træk har sikret sig adgang til en slutrunde. Nu må vi se, hvilke hold de skal forberede sig mod. Men jeg er 100 procent sikker på, at det ikke bliver noget problem at finde kompetent modstand,« sagde Kim Hallberg.

DBU's udviklingschef Flemming Berg var også i højt humør.

U21-EM 2019 slutrunden spilles 16.-30. juni 2019 i Italien og San Marino.

Kampene spilles på stadions i Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Trieste, Udine og Serravalle.

Blandt de kvalificerede lande er: Italien, Tyskland, Spanien, England, Serbien, Frankrig og Kroatien.

i perioden 12.-20. november duellerer de otte gruppe-toere om fire pladser

23. november i den italienske by Bologna foretages lodtrækningen til EM-slutrundens gruppespil

Ved U21-EM kvalificerer de fire bedstplacerede hold sig til sommer-OL, der afvikles i Tokyo 2020.

»Set i et udviklingsmæssigt perspektiv er det rigtig vigtigt, at holdet nu skal deltage i EM-slutrunde. Nu afventer vi lodtrækningen med spænding (23. november, red.), men da vi ligger nummer fem eller seks på UEFA's rangliste, er det på grænsen om vi bliver seedet eller ej,« sagde Flemming Berg og tilføjede:

»Spillernes topniveau og spidskompetencer er højere end vi måske har set før. Til gengæld har holdet måske ikke helt samme rygrad som det tidligere, når der kommer tryk på i kampene. Men alt i alt er det en trup, vi ser store muligheder i.«