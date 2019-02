Hvor spiller Lucas Andersen efter sommerferien?

»Vi håber, det bliver i AaB. Men der er endnu ikke kommet en afklaring på spørgsmålet,« sagde AaB's sportsdirektør Allan Gaarde til B.T., da nordjyderne - blandt andet takket være en scoring direkte på frispark af Lucas Andersen - fredag aften besejrede Sønderjyske 3-0.

Ifølge Allan Gaarde skal to ting gå i opfyldelse, hvis Lucas Andersen også skal være AaB'er i den kommende sæson.

»For det første skal vi kunne indfri den købsoption, vi har indgået med hans schweiziske klub (Grasshoppers, red.), og for det andet kræves, at vi kan blive enige økonomisk med Lucas,« sagde Allan Gaarde.

AaB's lejeaftale med 24-årige Lucas Andersen udløber med udgangen af juni måned.

»I princippet har vi hele foråret til at forhandle, så vi har god tid. Vi vil gerne have Lucas med videre, og heldigvis er han positiv,« sagde Allan Gaarde, der også er i venteposition omkring slovakken Filip Lesniaks fremtid i AaB.

»Vi må se, hvad der kommer til at ske. Endnu er transfervinduet i flere østeuropæiske lande ikke lukket ned. Jeg kan sige så meget, at der har været klubber, der har vist interesse for ham på både låne- og permanente løsninger. Men Filip har ikke syntes, det var det rigtige for ham, så derfor er vi ikke kommet længere dér,« sagde Allan Gaarde.

I øvrigt var Filip Lesniak ikke med i AaB's trup mod Sønderjyske.