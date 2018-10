Andreas Bjelland forsvandt lynhurtigt væk.

»Det skal jeg ikke være en del af,« sagde dagens FCK-anfører og forsvandt fra et interview i mixed zone med blandt andre DR.

For kort inden havde en vagt med høj stemme bedt journalister - og altså også Andreas Bjelland - om at gå til siden.

Så kom der ellers en række vagter løbende for at komme ud af Telia Parken til de aggressive Slavia Prag-fans, der allerede var gået amok i minutterne efter FCK-nederlaget på 1-0 i Europa League.

Slavia Prag fans efter Europa League kampen mellem FCK - SK Slavia Praha i Telia Parken torsdag den 25 oktober 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Slavia Prag fans efter Europa League kampen mellem FCK - SK Slavia Praha i Telia Parken torsdag den 25 oktober 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Politiet måtte da også tage presseindgangen i brug og sætte tjekkiske uromagere i futtog der, inden de formentlig skulle afslutte deres københavnertur på et af de hoteller med stive gardiner.

Urolighederne fyldte en del, men FC København-spillerne havde ikke helt nået at opdage de vilde udebanefans, fortalte Rasmus Falk.

»Jeg fik lige lidt at vide om, at der var nogle vagter, der var kommet til skade. Men jeg har ikke selv set noget. Jeg kunne godt se, at der på et tidspunkt løb nogle vagter, men jeg vidste ikke rigtig, hvad det var. Jeg var nok gået ind, da det eksploderede. Det er kedeligt at høre, og jeg håber ikke, at der er nogen, der er kommet noget til,« siger Rasmus Falk.

Det kunne ellers være endt endnu værre, for da der var vagter, som forsøgte at komme ind og stoppe det, der angiveligt skulle være startet med et internt slagsmål blandt Slavia Prags fans, blev en port åbnet.

Fans fra Slavia Prag under kampen i Europa League gruppespil: FC København - Slavia Prag I Telia Parken torsdag den 25 oktober 2018. . (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fans fra Slavia Prag under kampen i Europa League gruppespil: FC København - Slavia Prag I Telia Parken torsdag den 25 oktober 2018. . (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Og den port blev så angrebet af utallige aggressive tjekkiske fans.

Men kampklædte politibetjente fik stoppet det på stadion.

Uden for fortsatte urolighederne dog et godt stykke efter, at kampen var slut.

Slavia Prag vandt opgøret i Parken med 1-0 og ligger nummer to i gruppen, mens F.C. København indtager 3.pladsen.