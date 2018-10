AaB havde Philipp Ochs med i startopstillingen i søndagens tabte hjemmekamp mod Brøndby IF.

Men sådan kommer det næppe til at fortsætte lang tid endnu.

B.T.s udsendte talte med AaB's sportsdirektør Allan Gaarde på Aalborg Portland Stadion, og ifølge ham er det ikke sandsynligt, at lejeaftalen med den tyske U21-landsholdsspiller bliver forlænget efter denne sæson.

»Han er jo ejet af TSG 1899 Hoffenheim, og da vi ikke har en købsoption på ham, regner vi ikke med, at han fortsætter i AaB efter 1. juli næste år,« sagde Allan Gaarde.

Superligakampen mellem AaB og Brøndby IF på Aalborg Portland Arena, søndag den 7 oktober 2018. Foto: Bo Amstrup Vis mere Superligakampen mellem AaB og Brøndby IF på Aalborg Portland Arena, søndag den 7 oktober 2018. Foto: Bo Amstrup

Til gengæld har AaB en købsoption på offensivspilleren Lucas Andersen, som man i sommerens transfervindue lejede i den schweiziske klub Grasshopper Club Zürich.

»Vores håb er, at vi kan løfte Lucas op på et spillemæssigt niveau, han aldrig tidligere har befundet sig på,« sagde Allan Gaarde og tilføjede:

»Hvad angår Lucas, har vi ligesom Ochs lejet ham frem til sommer. Man skal ikke forvente, at der kontraktmæssigt kommer til at ske noget på den korte bane. Jeg forventer, at vi tidligst engang i foråret får taget stilling til om købsoptionen skal benyttes.«

AaB tabte med 1-3 til Brøndby.