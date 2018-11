Det er måske ikke nogen tilfældighed, at AGF ikke har vundet over Randers FC i otte kampe i træk - siden 2015.

I søndagens kamp trak Randers igen det længste strå, da de vandt 0-2 over lokalrivalerne fra Aarhus på Ceres Arena.

Og anfører Nicolai Poulsen fortæller, at de altid gør meget ud af at fortælle hinanden, hvor vigtig denne kamp er.

Særligt til de spillere, som ikke er opvokset i Randers og allerede kender betydning. Det handler om motivation.

»Vi får op til kampen sagt, hvor meget det betyder, for de fans, der tager med. Så får vi sagt, at det er et lokalopgør, hvor vi har været bedst længe, og det har vi, fordi vi vil det meste og har viljen og fighten til det. Det får vi sagt.«

Er man fra Randers, fortæller han, er man nemlig opdraget til at skulle besejre AGF:

»Det betyder ufattelig meget. Der er ikke noget hold, jeg hellere vil slå end AGF. Jeg er vokset op med, at når man møder AGF, så giver man alt, hvad man har, og så skal man vinde. Det nyttede ikke, da man var barn, at komme hjem og sige, man havde tabt til AGF. Den dur ikke. Så det var en fornøjelse,« siger Poulsen.

Randers FC's træner Thomas Thomasberg er enig med sin anfører i, at det er nogle helt særlige kampe.

»Der ligger noget i det, fordi det betyder noget byen, spillerne og klubben, at det her AGF-Randers-møde, der vil vi bare banke AGF. Jeg tror også, at de (AGF, red.) er ved at være trætte af, at hver eneste gang, de møder Randers, så skal de høre 'dem taber vi til', 'dem kan vi ikke i mod' og 'lillebror'. Men lillebror er bare nogle gange bedst, og det har vi været rigtig længe, når vi har mødt AGF,« siger han.

Forud for sidste opgør, viste staben sågar spillerne klip fra tidligere kampe forud for lokalopgørerne.

»Vi minder dem om historien. Vi viser spillerne klip, så de ved, hvad det her går ud på. Vi har vist billeder, hvor der er uddelt røde kort, og hvad der ellers hører til sig i de her kampe. I dag manglede der måske 4-5.000 tilskuere for at gøre det endnu mere hektisk, men det er, hvad det er. AGF vidste nok godt, hvor det bar henad,« siger han og tilføjer om søndagens sejr:

»Det er altid vigtigt. Når du har nogle rivaler, du ekstra gerne vil slå. Vi sidder men en ekstra tilfredsstillelse nu, over at vi endnu engang har slået AGF. VI bruger det i optakten for at snakke om, om vi kan finde nogle ekstra procenter.«

AGF og Randers har nu begge 18 point i Superligaen med to point op til oprykningsspillet. Der var 7.370 tilskuere til kampen i Aarhus.