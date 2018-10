DBU's nye fodbolddirektør Peter Møller var blandt tilskuerne på Viborg Stadion, hvor Danmarks kvindelandshold tabte 1-2 til Holland og derfor ikke kvalificerer sig til næste års VM-slutrunde i Frankrig.

»Jeg så også kvinderne tabe det første playoff-opgør i fredags mod Holland, så jeg må desværre sige, at min taber-statistik er 100 procent,« sagde Peter Møller med et skævt smil til B.T.s udsendte reporter.

Foruden VM betyder nederlaget også, at de danske fodboldkvinder kikser muligheden for at deltage ved OL 2020 i Tokyo.

»Det er superærgerligt. I fjor var holdet i EM-finalen, og siden har interessen for kvindefodbold i Danmark været stor. Nu misser man desværre muligheden for at ride videre på den bølge,« sagde Peter Møller.

Fakta Kvindernes fodbold-VM VM-slutrunden spilles 7. juni til 7. juli 2019 i Frankrig.

Der deltager 24 hold, der efter lodtrækning inddeles i seks indledende grupper.

Slutrunden afgøres i en cup-turnering. Hertil kvalificerer de to bedstplacerede hold i hver af de seks grupper samt de fire bedste 3'ere.

Slutrundens kampe afvikles på ni stadions i Lyon, Paris, Nice, Montpellier, Le Havre, Rennes, Valenciennes, Reims og Grenoble.

USA er forsvarende verdensmestre.

Først i 2021 har de danske kvinder muligheden for igen at deltage ved en slutrunde.

»Det er det, der er problemet. Vi må nu sætte os ned og få fundet ud af, hvordan vi kan holde kog i danskernes begejstring for holdet. På stående fod har jeg ingen idé om, hvad vi skal gøre. Det må dem, der har styr på det, snakke om. Men ambitionen i DBU er, at vi også fremover vil kvindefodbolden,« sagde Peter Møller.