Han Johan Larsson spillet sin sidste Superliga-udekamp for Brøndby?

»Det er svært at sige. På onsdag har jeg et møde med Troels Bech (Brøndbys sportsdirektør, red.). Vi må se, hvordan det lander,« sagde Johan Larsson.

Efter kampen blev han tiljublet af de mange tilrejsende Brøndby-supportere.

»Det var en meget følelsesfuld oplevelse. Rent faktisk blev jeg meget rørt over deres opbakning. Jeg har jo været i klubben i efterhånden mange år, så det var helt sikkert noget jeg satte stor pris på,« sagde Johan Larsson.

Brøndby-angriberen Kamil Wilczek planter en albue i hovedet på Vejle-backen Kerim Memija. Foto: Claus Fisker Vis mere Brøndby-angriberen Kamil Wilczek planter en albue i hovedet på Vejle-backen Kerim Memija. Foto: Claus Fisker

Han leverede i Brøndbys vundne kamp søndag aften over Vejle en glimrende indsats:

Blandt andet leverede han oplægget til indskiftede Mikael Uhres sejrsmål til 2-1.

Det var en dramatisk kamp, hvor Vejle fik udvist Allan Sousa og skadet blandt andre Kerim Memija, der modtog en albue i hovedet af Brøndby-angriberen Kamil Wilczek.

»Der er indiskutabelt, at Kamil er hård at løbe ind i, men at han skal have skadet Vejle-spilleren med vilje, har jeg svært ved at tro. Nu har jeg ikke genset situationen på video. Derfor kan jeg ikke udtale mig præcist om den,« sagde Johan Larsson.