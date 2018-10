Lukas Lerager kan spå.

»Jeg talte med min bedste ven i går, og jeg havde det som om, at jeg ville score i dag. Det lyder lidt mærkeligt og som en kliché nu, hvor jeg så har gjort det. Men jeg havde en fornemmelse af, at det ville komme i dag, og det var sgu rart at se den gå ind,« siger Lukas Lerager.

Og det gjorde landsholdsspilleren. Scorede. Et drømmemål endda. To gange et-to med først Yussuf Poulsen og så Pione Sisto, inden han bankede bolden op i krogen til 1-0 i den danske 2-0-sejr over Østrig.

»Jeg gav den chancen. Det plejer jeg normalt ikke. Jeg plejer at være lidt uselvisk, men i dag fik den chancen, og det var sgu dejligt at se den gå ind,« siger Lukas Lerager, som trods et kropssprog, der sagde det modsatte, stadig var godt oppe at køre efter kampen.

Holdkammeraterne jubler med Lukas Lerager efter drømmemålet til 1-0. Foto: Bo Amstrup Vis mere Holdkammeraterne jubler med Lukas Lerager efter drømmemålet til 1-0. Foto: Bo Amstrup

»Jeg skal hjem og sunde mig og falde ned. Adrenalinen kører stadig lidt i kroppen. Det gør den altid, men lidt ekstra i aften.«

Lukas Lerager fik i sin sjette landskamp altså både sin første startplads og sit første mål. Det havde han jo også spået om til sin ven dagen inden. En ven, som hjælper godt til den ellers ydmyge midtbanespillers tro på sig selv.

»Han joker altid med, hvornår hattricket kommer. Men som jeg siger, så skal man lige starte med at lave det første. Han giver mig altid selvtillid, og min kæreste gør det samme,« siger Lukas Lerager.

Og den næste uges tid bobler selvtilliden nok helt af sig selv.