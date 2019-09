David Nielsen lignede ikke en mand, der lige havde banket rivalerne fra AaB med 3-0 på Ceres Park.

Da han mødte op i mixed zone efter kampen, blev han stillet over for det faktum, at AGF nu har vundet de sidste fire kampe og holdt buret rent i historiske fem kampe i streg.

»Det er fint,« konstaterede AGF-træneren tørt og afventede næste spørgsmål.

Sådan fortsatte David Nielsen med at svare uimponeret på journalisternes spørgsmål.

Og da han blandt andet skulle sætte ord på Mustapha Bundus flotte hattrick-præstation, lød svaret:

»Han har været bedre, end han er i dag. Men i dag scorer han tre mål, og så er der fokus på ham, og det har han også fortjent.«

Generelt virker den 42-årige træner som en mand, der ikke vil lade sig rive med at medgang. Ligesom han heller ikke vil lade sig rive med af modgang. Og det er måske forståeligt nok.

AGF startede sæsonen med blot at få to point i fem kampe, og snakken gik på, om sædet var ved at blive varmt under David Nielsen. Nu har AGF 14 point i ni kampe, og snakken går på, om det kan blive til mere end top 6.

Derfor kan man ikke fortænke David Nielsen i, at han ikke danser sejrsdans efter endnu en sejr i 3F Superligaen.

Og selv fastslår han, at resultaterne ikke ændrer på tingene i AGF.

»Der er ikke noget, der ændrer sig, fordi vi vinder eller taber en kamp. Vi har tabt nogle kampe tidligt i sæsonen, og det ændrede ikke vores måde at arbejde på. Og det kommer det heller ikke til at gøre, fordi vi vinder nogle kampe.«

Men humøret bliver vel endnu bedre, når man vinder så mange kampe i træk?

»Det ved jeg sgu ikke. Jeg møder ikke gladere ind i morgen, bare fordi vi har vundet endnu en kamp. Sådan fungerer det ikke.«

»Jeg er altid glad. Jeg møder også smilende på arbejde, når vi har tabt tre kampe i streg,« sagde David Nielsen, uden så meget som en smilerynke pressede sig frem bag det mørke skæg.