AC Horsens-træner Bo Henriksen var alt andet end tilfreds med nederlaget på 1-6 mod FC København.

»Kort tid efter vi får Matej Delac (målmand, red.) udvist, sker det, der ofte afgør fodboldkampe. Der er straffespark til os, og rødt kort til FCK. Dommeren forklarer i pausen til mig, at han godt kunne se, at der var kontakt, men han mente at FCK'eren gik efter bolden. Havde vi scoret fra 11-meter-pletten, kunne det have givet os en livline, men vi må bare erkende, at det er vilkårene,« sagde Bo Henriksen og trak lettere opgivende på skuldrene.

Første mand i mixedzone, hvor spillere og journalister mødes efter Superliga-kampene, var AC Horsens' kroatiske målmand Matej Delac.

I en snak med B.T.s udsendte forsøgte han ikke at bortforklare sin udvisning.

Robert Skov, FCK FC København/FC Copenhagen og Matej Delac, AC Horsens Superligafodbold AC Horsens - FC.København. Casa Arena Horsens Søndag 2 December, 2018. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde Vis mere Robert Skov, FCK FC København/FC Copenhagen og Matej Delac, AC Horsens Superligafodbold AC Horsens - FC.København. Casa Arena Horsens Søndag 2 December, 2018. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde

»Der var kontakt mellem Robert Skov og mig, og da jeg var sidste mand, kunne dommeren ikke gøre andet end at give mig det røde kort,« sagde Matej Delac og tilføjede:

»Sådan er fodbold desværre, og når et hold bliver reduceret til 10 mand mod et stærk modstander, går man en hård skæbne i møde. Jeg er overbevist om, at det ville have være blevet en helt anden kamp, hvis jeg havde undgået udvisningen.«

Det er første gang i karrieren, at Matej Delac bliver udvist.

»Og nu er jeg desværre karantæneramt i vores sidste to kampe i efterårssæsonen. Det har jeg det naturligvis ikke særligt godt med,« sagde Matej Delac.