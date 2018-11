Skal Christian Eriksen blive i landsholdslejren eller tage hjem? Det er hans store dilemma lige nu, efter Danmark slog Wales 2-1 og sikrede oprykningen til den bedste liga i Nations League.

For der er ikke noget at spille om mandag, når Irland besøger Danmark, og landsholdets største stjerne er næsten lige kommet tilbage fra en længere skadespause.

»Jeg tror, at alle fodboldspillere gerne vil spille landskampe. Men det kommer an på, hvordan kroppen reagerer. Det var 90 minutter igen, så vi ser i morgen og i overmorgen, hvordan det ser ud og føles,« siger Christian Eriksen og uddyber sine overvejelser.

»Hvis jeg har rigtig ondt i morgen eller dagen efter, er det klogeste at rejse hjem. Men hvis kroppen har det rigtig godt, kan jeg ikke se nogen grund til, at jeg skulle rejse hjem, når jeg alligevel skal lave det samme.«

Herunder kan du høre seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' og husk, at du også kan abonnere på den i iTunes lige HER

Christian Eriksen spillede samtlige 90 minutter i sejren, der sikrede førstepladsen i gruppen i Cardiff.

Det er ikke langt fra Eriksens faste base i London, og derfor er spørgsmålet, om det reelt ikke er nemmere, at han bare bliver i Storbritannien - i stedet for at rejse med landsholdet til Aarhus, hvor mandagens kamp mod Irland spilles.

»Det er vi ikke nået til. Jeg går stadig ud fra, at jeg er en del af holdet, uanset om jeg spiller eller ej,« siger Eriksen.

Og hvis han også er med mandag, åbner der sig et nyt spørgsmål.

Christian Eriksen med anførerbindet på i landskampen mod Wales. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Christian Eriksen med anførerbindet på i landskampen mod Wales. Foto: Mads Claus Rasmussen

For godt nok fik Christian Eriksen anførerbindet i Simon Kjærs fravær mod Wales, men det kan måske sidde på en anden arm næste gang.

Bare ikke Kasper Schmeichels, for han er i karantæne mod Irland efter sit gule kort.

»Det er Åge, der bestemmer, hvem der er anfører. Så må vi andre ligesom rette ind. Nu fik jeg det, og det kan være, at Kasper får det næste gang,« siger Eriksen, som dog var stolt over at bære det.

»Det er altid en ære at være anfører for et landshold. Nu er jeg kun en vikaranfører. Når Simon er tilbage, er han anfører. Det skal han også have lov til. Men man vil gerne have det, og man er beæret over at få det. Det er altid en god følelse.«