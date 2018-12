Det var tydeligt, at AGF's sejr på 2-1 over Vejle bekom den århusianske fodboldklubs direktør Jacob Nielsen vel.

Således gik han på Ceres Park smilende rundt i mixedzone, hvor mediernes udsendte har møder spillere, trænere og ledere.

»Selvfølgelig er jeg ekstremt glad i aften. Efter en periode med flere nederlag, er sejren i den grad forløsende for os,« sagde Jacob Nielsen til B.T.s udsendte.

På spørgsmålet om, hvordan hans reaktion ville have været, hvis AGF havde tabt, lød svaret således: »Det havde selvfølgelig ikke været lige så sjovt. Men under alle omstændigheder havde vi spillet næste mandag igen (i Farum mod FC Nordsjælland, red.).«

AGF-jubel over sejren på 2-1 over Vejle. Foto: Henning Bagger

Op til kampen mod Vejle havde den aarhusianske lokalpresse lagt op til, at AGF var på vej i krise.

»Sådan er mekanismerne i fodboldens verden. Men ærlig talt er jeg en smule overrasket over, at den mindre positive omtale af vores præstationer først for alvor er kommet på nuværende tidspunkt af sæsonen,« lød Jacob Nielsens slutreplik.

AGF mangler inden vinterpausen to kampe; mod FC Nordsjælland og Hobro IK.