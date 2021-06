TV 2s udenlandskorrespondent Rasmus Tantholdt er stadig påvirket af det nationale chok, der fandt sted i Parken lørdag aften, hvor Christian Eriksen faldt om med et hjertesvigt.

Det fortalte han i tirsdagens udgave af B.T.s daglige EM-podcast, 'Fodbold EM', som han gæstede sammen med folketingspolitiker Rosa Lund (EL) og kommunikationsekspert Morten Crone Sejersbøl. (HØR HELE UDSENDELSEN NEDERST I ARTIKLEN)

Den populære TV 2-stemme var under kampen – og under den lange ventetid, hvor det var uvist, om Eriksen ville overleve – i den grad i sine følelsers vold.

»Jeg var meget berørt af det. Jeg tudbrølede for at være helt ærlig. Jeg sad i Sønderborg og så den – min kæreste skulle lave et program for TV 2 dagen efter om jubilæet for genforeningen. Og det første, jeg tænkte, var, at det kan jo ikke gennemføres. Slet ikke, hvis Christian ikke overlevede – hvilket han heldigvis gjorde – så måtte alt jo aflyses.«

Og oplevelsen sidder stadig dybt i Rasmus Tantholdt.

»Det var en surrealistisk oplevelse. Det var mere, end jeg kunne håndtere. Jeg var virkelig, virkelig berørt af det. Og jeg har været det lige siden. Da jeg så Martin Braithwaite i et interview med TV 2, hvor han har tårer i øjnene – ja, så trillede tårerne også ned ad mine kinder.«

TV 2-profilen trøster sig dog med, at de danske landsholdsspillere og landstræner Kasper Hjulmand har ageret forbilledligt siden den chokerende hændelse.

»Jeg synes, at det er helt vildt, den måde de har tacklet det på udadtil.«

»Jeg vil aldrig glemme Kasper Hjulmands ord om, at 'vi har diskuteret grådighed i fodbold, vi har diskuteret kommercialiseringen i fodbold, vi har diskuteret penge i fodbold – men det her er, hvad fodbold handler om: sammenhold, teamspirit og at hjælpe hinanden, når det gælder'.«

»Det er meget smukt – og der kan godt komme ganske smukke ting ud af forfærdelige hændelser,« fortæller Rasmus Tantholdt.