Den 1. marts kan være den dag, som alle danske fodboldfans har ventet i længsel på.

Superligaen kører derudaf, slutspillet nærmer sig, og kampen om top-seks spidser til.

Der er dog ingen fans til at hjælpe deres hold på lægterne, da kampene fortsat bliver afviklet for lukkede døre. Men det kan der meget snart blive lavet op på.

Claus Thomsen, direktør for Divisionsforeningen, melder, at de er klar til, at klubberne meget snart kan få hjælp fra den 12.-mand på tilskuerrækkerne.

Superligaopgøret mellem AGF og Vejle Boldklub på Ceres Park i Aarhus mandag 14. september 2020, hvor mere end 7000 tilskuere var til stede på lægterne. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

»Vi er klar fra 1. marts til at have 500 personer på stadion. Vi så jo gerne, at Superliga-ordningen kommer tilbage, og vi har dokumentation for, at det setup, vi havde tilbage i efteråret, virkede og ikke øgede smitten i samfundet,« siger han til B.T.

Superliga-ordningen kender vi, fra da de to bedste fodboldrækker startede op igen efter nedlukningen, hvor det fra juli sidste år blev gjort tilladt at være 500 personer samlet på stadion.

De 500 personer inkluderede spillere, trænerstab, fans, ledere og presse, og ordningen blev opskaleret 14. september. Her forsøgte man sig med over 7.000 tilskuere til AGFs 4-2 hjemmesejr over Vejle.

AGFs sikkerhedschef var efterfølgende ude at sige, at hjemmeholdets tilskuere stod for tæt under kampen, hvor også spillerne fra AGF fik kritik for, at de gik ud på løbebanen på Ceres Park for at juble sammen med tilskuerne.

Selvom kampen ikke blev til et supersprederevent, gik det den forkerte vej med smitten i Danmark, og tilskuerkapaciteten røg igen ned på de 500. Da Superligaen vendte tilbage efter vinterpausen, var tilskuere ikke længere velkomne på landets stadioner.

»Det er altid op til myndighederne og regeringens vurderinger, men vi er klar til en løsning på alle niveauer. Vi er klar med en række muligheder, hvor vi gradvist kan eskalere opad fra de 500 fans, som vi regner med meget snart at kunne lukke ind igen,« lyder det fra Claus Thomsen.

Udover at være klar igen til at have fans på lægterne arbejder Divisionsforeningen i samarbejde med Dansk Erhverv og Horesta på et videnskabeligt projekt, hvor mere end 30.000 tilskuere skal indgå i forsøget.

»Det er et projekt, der skal hjælpe hele det samlede erhvervsliv. Det vil foregå rundt på forskellige Superliga-stadioner, men hvilke stadioner er dog ikke er udvalgt endnu.«

Claus Thomsen, direktør for Divisionsforeningen, melder, at de er klar til at lukke tilskuere ind på til kampe i Superligaen og 1. division. Foto: Liselotte Sabroe

Claus Thomsen melder, at projektet er etisk godkendt af et videnskabeligt råd, og projektet er i samarbejde med blandt andet Lars Jørgen Østergaard, der er professor i klinisk medicin og infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

Projektet er dog på stadig på et stadie, hvor der mangler en endelig godkendelse fra sundhedsmyndighederne. Men de har taget godt imod forsøget.

»Vi har stablet et projekt på benene, hvor vi er sikre på, at de her kommende kampe med flere tilskuere på lægterne ikke kan betyde en øget smitte ude i samfundet. Det er derimod et sikkert projekt, der skal hjælpe os med at få de mange fans tilbage på lægterne,« siger Claus Thomsen.

Deltagerne i det kommende forsøg vil på kampdagen både tage en hurtigtest og en pcr-test, hvorefter de seks dage efter kampen skal tage en pcr-test igen, der skal hjælpe med, at eventuelle smittekæder ikke opstår efter forsøget.

»Vi skal have gang i nogle løsninger, så EM-kampene i København kan blive med så mange tilskuere som overhovedet muligt,« slutter Claus Thomsen.