Diego Molinas liv er lige på nippet til at ændre sig for altid. Han ved det bare ikke endnu.

Men da han vælger at lirke Guds kiste op - altså selveste Diego Maradonas - er det starten på et kaos, der sjældent er set efter et dødsfald.

Bedemanden fra virksomheden Pinier kan ikke dy sig. Han tager et billede med fodboldikonets lig kun få timer efter, at døden indtraf.

Men det bliver selvfølgelig lynhurtigt opdaget, og Diego Molina bliver fyret omgående sammen med tre andre ansatte, der også får taget et billede med Maradona.

Diego Molina tog et billede med Maradonas lig. Det skulle han aldrig, aldrig have gjort. Billedet er beskåret, så liget ikke er med. Vis mere Diego Molina tog et billede med Maradonas lig. Det skulle han aldrig, aldrig have gjort. Billedet er beskåret, så liget ikke er med.

Sagen har fået bevågenhed verden over, men det er langtfra den eneste, der har stjålet overskrifter efter det argentinske genis tragiske død.

Anklager om uagtsomt manddrab, kampe med politiet, arvekaos, opfordringer til udgravning af liget og andre vanvittige drejninger hober sig op og virker som en forlængelse af Maradonas kaotiske liv, hvor kokain, utroskab, mafia-forbindelser og et gudsbenovet fodboldtalent bidrog til at skabe myten om ham, de kalder for Don Diego.

At Diego Molina og de tre andre er blevet fyret fra Pinier virker kun som et kort forord til alt det, der skulle ske sidenhen. Det samme er det faktum, at de har modtaget dødstrusler fra folk i lokalområdet.

»De kender mig. Jeg er fra nabolaget. De siger, de vil slå os ihjel, knække vores hoveder,« siger en af de andre fyrede, Claudio Fernandéz.

Hvis jeg ikke gør det, hvordan får jeg så nogensinde det DNA? Hans angivelige søn Santiago Lara om udgravningen af Maradonas lig.

Er skandalerne uventet? Måske ikke helt. Men på kun en uge er der allerede sket så meget, at man kunne skrive en bog om det. Her kommer et kortere forsøg, der starter med Maradonas hjertestop for at få hele konteksten med.

Onsdag 25. november

Klokken 12.17 ringer Diego Maradonas personlige læge Leopoldo Luque 911. Den tidligere fodboldspiller vågner ikke på trods af hans psykolog og psykiaters talrige forsøg på at vække ham. En række ambulancer kommer ud på adressen i San Andrés-området i Tigre, som ligger i udkanten af Buenos Aires, men Diegos liv står ikke til at redde.

Man vurderer, at den kun 60-årige mand døde klokken 12, og nyheden bliver starten på et væld af skandaler og magtkampe.

Torsdag 26. november

Millioner af mennesker forsøger at besøge præsidentpaladset Casa Rosada, hvor Diego Maradonas kiste ligger til frit skue. Alle vil sige farvel til den argentinske folkehelt, og det skaber voldsomme sammenstød med politiet, blandt andet på Plaza de Mayo i Buenos Aires.

Mens hans eks-kæreste Rocio Oliva står i tårer, fordi Claudia Villafañe, Diegos første kone, har nægtet hende adgang til palæet med resten af den nære familie, raser Maradonas advokat, Matias Morla.

'Det tog ambulancen mere end en halv time at komme frem. Det er kriminelt idioti. Det faktum kan ikke overses, og jeg vil derfor bede om, at det bliver gransket,' skriver han på Instagram.

"NO ME DEJAN ENTRAR": ROCÍO OLIVA SE QUEBRÓ EN LA PUERTA DEL VELORIO DE MARADONA

La última pareja que tuvo el astro del fútbol mundial esperó en su auto por una autorización que le fue negada y estalló en llanto en la puerta de Casa Rosada."Todo el mundo pasa menos yo", aseguró. pic.twitter.com/shWR2UWilp — Radio Mitre (@radiomitre) November 26, 2020

Sidst på dagen bliver Diego begravet foran kun 20 mennesker, mens resten af verden følger med. Men allerede her begynder spekulationerne omkring Maradonas privatliv at blusse op.

Den tidligere Napoli-spiller efterlader sig 11 børn, forlyder det, og det skaber selvfølgelig en masse kaos omkring den enorme arv, som man må forvente, at Maradona efterlader.

Som fodboldspiller scorede han kassen, men han var også god til at tjene penge efter sin aktive karriere. For eksempel tog han knap 800.000 kroner for et interview af en times varighed i år 2000.

Fredag 27. november

I kølvandet på Matias Morlas anklager om, at redningsfolkene var for langsomme til at reagere ved Maradonas død, går undersøgelserne i gang for at klarlægge, om det rent faktisk var tilfældet, og om dødsfaldet involverede andre medicinske svigt.

Ifølge anklagekontoret i Buenos Aires tog det ambulancen 11 minutter at nå frem til Maradonas bopæl.

»Der er allerede uregelmæssigheder,« siger et af fodboldlegendens nære familiemedlemmer.

Det kommer vi tilbage til, for det bliver vildere endnu.

Læge Leopoldo Luque efterforskes for uagtsomt manddrab. Det reagerer han på under et tårevædet pressemøde. Foto: Enrique Garcia Medina Vis mere Læge Leopoldo Luque efterforskes for uagtsomt manddrab. Det reagerer han på under et tårevædet pressemøde. Foto: Enrique Garcia Medina

Lørdag 28. november

Endnu en advokat raser, men denne gang mod Maradonas familie selv. Angelo Pisani - der selv var ven med den afdøde legende - langer hårdt ud:

»Ud fra det, vi kan læse i de argentinske medier, så døde han alene. Det er utroligt, at han sov alene efter sådan et kirurgisk indgreb uden sin families tilstedeværelse og kærlighed. Det er vanvittigt,« siger Angelo Pisani og fortsætter:

»Jeg synes, at det er absurd.«

Søndag 29. november

Fire dage efter dødsfaldet sprænger en kæmpe bombe, som igen handler om de her 'uregelmæssigheder.'

Læge Leopoldo Luque efterforskes for uagtsomt manddrab. Luque fulgte Maradona under de sidste måneder, blandt andet under en kompliceret hjerneoperation få uger før superstjernens død.

Nyheden kommer efter, at flere af Maradonas døtre påpeger, at man ønsker medicineringen undersøgt. Det fik Luque til at stille op til et pressemøde, hvor han tårene trillede ned af hans kinder under de rødsprængte øjne.

»Vil I vide, hvad jeg har gjort mig skyldig i?« indledte han.

»I at have elsket ham, i at have taget mig af ham, i at have forlænget hans liv og forbedret det frem til det sidste,« sagde han ifølge AFP.

I øvrigt er det siden da kommet frem, at Diego Maradona faldt i sit hjem og slog hovedet en uge før sin død. Men ingen tog ham på hospitalet for at blive undersøgt.

Santiago Lara er overbevist om at være søn af Diego Maradona. Derfor vil han have gravet hans lig op for at få foretaget en DNA-test. Vis mere Santiago Lara er overbevist om at være søn af Diego Maradona. Derfor vil han have gravet hans lig op for at få foretaget en DNA-test.

Mandag 30. november

Grav Maradonas lig op.

Sådan var meldingen fra den kun 19-årige mand Santiago Lara, der er overbevist om at være søn af den legendariske 10'er.

Laras mor var model og døde af kræft, da Santiago selv var tre år gammel. Men først 10 år senere hørte han den 'sande' historie om sin far. Og selvom han efter eget udsagn var bange for argentinernes reaktion på anmodningen om at udgrave liget, gjorde han det alligevel.

»Hvis jeg ikke gør det, hvordan får jeg så nogensinde det DNA?«

Selvom timingen kan virke lidt spøjs, fastslog Santiago Lara, at anmodningen har intet med arven at gøre.

»Jeg vil bare vide, hvem jeg er.«

Diego Maradona levede et liv, som bragte ham fra slummen til en nærmest uvirkelig gudestatus.

Som kun 15-årig begyndte han at forsørge sin familie. Siden blev hans liv en lang rus, der til tider tog overhånd med gigantiske nedture og et umenneskeligt pres, der fulgte ham hele vejen i graven.

Når man kigger på det efterspil, som hans død har haft på under syv dage, kan man godt forstå, hvorfor han brændte ud så hurtigt.