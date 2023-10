Det kunne ikke falde på et dårligere tidspunkt, det grin.

Den franske landsholdsspiller Jean-Clair Todibo er havnet i massiv modvind i Frankrig, efter at han fredag aften for rullende kameraer brød ud i småfnis.

Og det var, mens resten af stadion holdt et minuts stilhed for de civilie mennesketab i krigen mellem Israel og Hamas forud for Frankrigs EM-kvalifikationskamp mod Holland.

Fniseriet faldt - selvfølgelig - ikke i god jord. Og siden er den 23-årige Nice-forsvarsspiller blevet haglet ned på de sociale medier.

Le Conseil National de l'éthique de la FFF va auditionner Jean-Clair Todibo pour que le joueur s explique suite à son rire nerveux lors de Pays Bas-France !



Ce rire durant la minute de silence dédiée aux victimes d Israël et de Gaza.



Vos avis ?



Og det franske fodboldforbund har efterfølgende afkrævet ham en forklaring.

Den gav han så mandag på et pressemøde, hvor han undskyldte for sit upassende grin.

»Tolkningen af situationen er ret skør. Jeg synes ikke, at jeg er en disrespektfuld dreng.«

»Jeg grinte nervøst, men jeg ville på ingen måde gøre grin med situationen. Jeg ønsker at sige undskyld til alle, som jeg må have fornærmet,« lød det fra Todibo.