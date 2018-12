Søndag er det lodtrækningstid.

Klokken 12 bliver der nemlig trukket lod til næste års EM-kvalifikation, og det skal blive spændende at se, hvem Danmark skal møde.

Danmark befinder sig det næsthøjeste seedningslag som følge af gruppesejren i Nations League, hvilket betyder, at vi eksempelvis ikke kan møde lande som Tyskland, Ukraine og Østrig.

I alt 55 hold skal fordeles i 10 puljer, og seedningslagene er som følger:

Vladimir Smicer hev Danmark op af bowlen i Nations League-lodtrækningen. Foto: Philippe DESMAZES Vis mere Vladimir Smicer hev Danmark op af bowlen i Nations League-lodtrækningen. Foto: Philippe DESMAZES

Lag 1: Schweiz, Holland, Portugal, England, Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, Kroatien og Polen.

Alle lande er delt efter resultaterne i Nations League, hvor puljerne oprindeligt blev lavet efter verdensranglisten.

Der er dog en masse forhold og restriktioner i lodtrækningen, som vi tager fat på her.

Lad os starte med det, der kan have indflydelse på Danmarks pulje.

Eriksen, Braithwaite og Schöne. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Eriksen, Braithwaite og Schöne. Foto: MATTHEW CHILDS

Værtsnationer

Ved EM i 2020 er der ikke én, men 12 værtsnationer: Aserbajdsjan, Danmark, England, Tyskland, Ungarn, Italien, Holland, Irland, Rumænien, Rusland, Skotland og Spanien.

Der må ikke være mere end to værtslande i samme gruppe. Det betyder, at hvis Danmark bliver trukket til at ende i en pulje med England, Holland eller Spanien, kan vi ikke trække nogen af de øvrige værtsnationer.

Lad os så sige, at Danmark ender i pulje med Portugal, der ikke er værter. Fra tredje lag trækker vi Skotland. Så ved vi der, at Ungarn, Rumænien og Aserbajdsjan ikke bliver danske modstanderen i kvalifikationen.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Politiske forhold

Der er ikke mere, der har indflydelse på den danske lodtrækning nu, men et par lande kan ikke møde hinanden grundet spændinger landene imellem. Kosovo kan ikke trække Serbien eller Bosnien, mens Spanien og Gibraltar ikke kan mødes.

Vinterlande

Man vil undgå, at nogle hold ender i pulje med flere af de hold, hvor de vejrmæssige forhold kan svinge meget. Derfor kan der maksimalt være to af disse lande i samme pulje. Det drejer sig om Færøerne, Island, Hviderusland, Rusland, Litauen, Estland, Letland, Finland, Norge og Ukraine.

Kosovos fodboldlandshold. Foto: FLORION GOGA Vis mere Kosovos fodboldlandshold. Foto: FLORION GOGA

Distance

Europa er blevet stort, og nogle fodboldforbund er ikke begunstiget af tusindvis af kroner at rejse for. Derudover er der for nogle lande rigtig langt til Kasakhstan, Asebajdsjan og Island. Danmark er ikke involveret her, men hvis Kasakhstan trækker Norge, kan de for eksempel ikke ende i gruppe med Irland også.

Det hele ender med 10 puljer - fem med fem hold og fem med seks hold. Grupperne A til D indeholder de fire Nations League A-vindere - Holland, England, Portugal og Schweiz. Grupperne F-J får de fem hold fra seedningslag 6 og bliver altså seksholdspuljerne.

De to bedste fra hver pulje spiller EM i 2020. De sidste fire hold findes gennem playoff-spillet, som Danmark har kvalificeret sig til gennem Nations League. Følg lodtrækning LIVE på B.T. fra klokken 11.45.