Man kunne ikke lade været at tænke tanken...

Er det en mand som Christian Eriksen, som Antonio Conte mangler til at åbne kampene, når Tottenham skal dominere?

Det spørgsmål fik Tottenhams karimatiske frontfigur.

Men han nægtede at svare direkte på det efter en kamp, hvor Spurs ikke havde en eneste afslutning på mål. Det var i øvrigt fjerde gang det skete for dem denne sæson, hvilket er dobbelt så mange gange som nummer to på den liste.

»For det første var jeg glad for at se Christian spille på denne måde,« lød de første ord fra Conte, der arbejdede med Eriksen i Inter, hvor de sammen hev et mesterskab i land.

»Du ved godt, at det er mangel på respekt for spillerens hold at tale om transfers og spillere, der ikke er på mit hold.«

Han medgav, at Spura har døjet med offensive problemer i de sidste to kampe, hvor det kun er blevet til et point.

»Vi ønskede os tre point, men det uafgjorte resultat var fair, og vi må acceptere den slags.«

Thomas Frank stod ellers med et meget ramboneret midterforsvar, og det normale bolværk foran dem i skikkelse af Christian Nørgaard var også fraværende med en skade.

I stedet spillede Mads Bech og Mads Roerslev flot i det bagerste geled og sikrede det ene point til oprykkerne, der nu er oppe på 40 point, hvilket plejer at være nok til at indløse billet til endnu en sæson i Premier League.

»Det er ret utroligt, at vi kan stå her og føle, at vi skulle have vundet denne kamp. Det var en stor opgave, men holdet gjorde det fejlfrit,« roste Frank efter opgøret.

Christian Eriksens aftale med Brenford udløber ved junis udgang, så her skal han finde ud af, hvor skal boltre sig efter det monumentale comeback til fodboldverdenen.

»Jeg er meget positiv og håber, han fortsætter hos os,« siger Thomas Frank om lands- og redningsmanden Eriksen.

Læs B.T.s dom over Eriksens kamp her