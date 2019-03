Fra helvede til himlen.

Det var den knap så berejste tur, landsholdet og landstræner Åge Hareide tog tirsdag aften.

Da der var spillet 83 minutter var de rød-hvide bagud 0-3. Ti minutter senere var stillingen 3-3.

Det lignede et stensikkert dansk nederlag. I stedet sluttede det hele i stor jubel og en gigantisk optur.

»Du kører fra himlen til helvede i fodbold. Og sjovt nok er det derfor, jeg stadig gør det. Følelsen, du har i dig, når du er nede. Men det her stadig bare sport. Ingen er døde, ingen har forladt dig. Du er der stadig, og du har holdet med dig. Nu har spillerne løftet sig selv og holdet og gjort, at vi kommer ud og ligner vindere. Vi ligner mere en vinder end Schweiz. Vi vant et point, mens Schweiz tabte to,« siger Åge Hareide om den vanvittige kamp.

Danmarks Henrik Dalsgaard (14) scorer til 3-3 under EM kvalifikationskampen mellem Schweiz og Danmark på St. Jakobs Park i Basel i Schweiz, tirsdag den 26. marts 2019. Kampen ender 3-3. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Danmarks Henrik Dalsgaard (14) scorer til 3-3 under EM kvalifikationskampen mellem Schweiz og Danmark på St. Jakobs Park i Basel i Schweiz, tirsdag den 26. marts 2019. Kampen ender 3-3. Foto: Mads Claus Rasmussen

Danmark havde kurs mod et nederlag af den onde slags, men reduceringen til 1-3 fra Mathias Zanka Jørgensen skabte grobunden for det mirakuløse comeback.

Herefter rullede det. Først med Christian Gytkjærs mål, og i overtiden med Henrik Dalsgaards vanvittige afslutning.

»Det første mål løftede os og gav en masse energi. Schweizerne var trætte og lavede nogle ændringer. Så ændredes kampen. Jeg læste et sted, det var held, men jeg synes ikke, det var held, slutter Åge Hareide.

Han sætter nu et point i banken efter en kamp, der går over i historien.