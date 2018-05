Parlamentet har indkaldt sportsministeren og FA til møde om muligt salg af det ikoniske fodboldstadion.

London. Det Engelske Fodboldforbund (FA) får ikke egenhændigt lov til at bestemme, hvordan pengene fra et eventuelt salg af Wembley skal bruges.

Da det engelske nationalstadion delvist er bygget med offentlige penge, kræver parlamentet at blive involveret og være med til at gennemgå, om pengene bliver brugt ordentligt.

Det oplyser formand for parlamentets udvalg for kultur, sport og medier, Damien Collins.

- Wembley er fodboldens hjem i England, og det er delvist bygget med offentlige midler.

- Så der skal være en offentlig granskning omkring enhver beslutning om at sælge stadionet, og hvordan overskuddet kan investeres for at styrke sporten på længere sigt, siger Damien Collins.

Udvalget har derfor indkaldt sportsminister Tracey Crouch og repræsentanter fra FA til et møde.

I sidste uge kom det frem, at den amerikanske rigmand Shahid Khan havde lagt et bud på Wembley.

Ifølge avisen The Sun skulle Khan være villig til at betale op mod en milliard pund svarende til 8,5 milliarder kroner.

/ritzau/