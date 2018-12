UEFA har lavet en ny europæisk turnering, og den er ikke nødvendigvis udelukkende god for de danske klubber.

Der har allerede været kritik af den såkaldte Europa League 2, der altså rangerer under den nuværende Europa League. Men mere om det senere. For vigtigst af alt må være, hvad den nye klubturnering får af betydning for de danske hold.

Den korte version er, at Danmark mister to kvalifikationspladser i Europa League for i stedet at få to tilsvarende i den mindre prestigefyldte og pengestærke Europa League 2, hvis den nuværende koefficient opretholdes.

Den lidt længere version kommer her.

Danmark ligger nummer 13 på UEFAs koefficientliste netop nu, og det betyder følgende for de danske hold i det nuværende UEFA-system:

Nummer 1 får en plads i Champions Leagues 4. kvalifikationsrunde for mesterhold

Nummer 2 får en plads i Champions Leagues 2. kvalifikationsrunde for ikke-mesterhold

Nummer 3 og nummer 4 får en plads i Europa Leagues 2. kvalifikationsrunde

Pokalvinderen får en plads i Europa Leagues 3. kvalifikationsrunde

Hvis Danmark opretholder den nuværende placering som nummer 13 på UEFAs rangliste, vil det betyde følgende for de danske hold i den nye UEFA-turneringsstruktur:

Nummer 1 får en plads i Champions Leagues 3. kvalifikationsrunde for mesterhold

Nummer 2 får en plads i Champions Leagues 2. kvalifikationsrunde for ikke-mesterhold

Nummer 3 får en plads i Europa Leagues 2. kvalifikationsrunde

Nummer 4 og nummer 5 får en plads i Europa League 2’s 2. kvalifikationsrunde

Konklusionen er altså, at Danmark og resten af de mindre lande pludselig ikke kun vil have det svært ved at komme med i Champions League, men også vil få sværere med at have flere hold med i Europa League.

Og kritikken går blandt andet på, at Champions League bevares nogenlunde, som den er - minus kvalifikationen, mens Europa League og Europa League 2 må deles om præmiepengene. Dermed er der færre penge til de mindre hold, mens de store hold stadig tjener godt ved at spille i Champions League.

Det har blandt andre European Leagues, der er en ligaorganisation, været imod.

»Vi mener, at sådan som de europæiske turneringer spilles nu, så medvirker de til opdelingen i klubturneringerne. Dem, som allerede er rige, kommer nu til at få endnu mere, og de andre får mindre,« siger European Leagues talsmand Lars Christer Olsson, der samtidig sidder i UEFAs eksekutivkomité, ifølge svenske Fotbollskanalen.