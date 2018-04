Den italienske hovedstad Rom og den lokale fodboldklub AS Roma er fortsat i ekstase.

Tirsdag aften leverede øjeblikkets nummer fire i Serie A en af Champions League-historiens største overraskelser, da stormagten FC Barcelona blev slagtet med 3-0 og dermed røg ud af Champions League - trods en spansk 4-1-sejr i det første kvartfinaleopgør.

Siden har der været fest i 'Den evige stad'. Men Roms gader er ikke det eneste sted, bølgerne er gået højt de seneste timer.

Også på aktiemarkedet har Romas sensationelle sejr skabt rystelser. I hvert fald når det gælder AS Romas egne aktier. Da børsen i Milano åbnede onsdag morgen steg Roma-aktien med ét slag med hele 22 procent. Og på cirka samme niveau var aktien her til eftermiddag. Her var aktien steget over 23 procent i forhold til niveauet tirsdag. Hvor én aktie tirsdag kostede 0,48 euro, står den nu ifølge Bloomberg i 0,60 euro.

AS Roma er dermed steget næsten en fjerdedel i værdi, og da den samlede aktieværdi opgøres til i omegnen af 1,4 mia. kroner, er den italienske klub i løbet af få timer blevet over 300 millioner kroner mere værd. Ikke dårligt for 90 minutters arbejde. Hårdt arbejde, vel at mærke.

AS Roma er nu i semifinalerne i Champions League, hvor flere rare millioner venter på at trille mod Rom af en af de mange veje, der fører til den italienske hovedstad. AS Roma har ikke været så langt i Europas fineste klubturnering, siden de i 1984 tabte finalen til Liverpool. Et hold, de nu kan møde i næste runde.