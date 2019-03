Desperat, magtesløs og ydmyget for øjnene af hele fodboldverdenen.

Anfører og forsvarsstyrmand Sergio Ramos kunne med et dokumentar-tv-hold i hælene blot se til, gestikulerende og medlevende, oppe i sin personlige VIP-lounge på Bernabeu, mens hans holdkammerater blev slagtet på eget græs.

4-1 besejrede Lasse Schöne og hans unge holdkammerater Real Madrid, hvormed en æra sluttede for Ramos og de seneste tre års Champions League-mestre, som har gang i en rædselssæson.

I pausen, hvor katastrofen allerede hang tungt i luften på Bernabeu, var karantæneramte Ramos nede i omklædningsrummet for at opmuntre sine holdkammerater, inden han måtte finde vej til luksuspladserne på tribunen, hvor hans fagter fortsatte i takt med kampforløbet.

Sergio Ramos i VIP-loungen på Bernabeu. Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Sergio Ramos i VIP-loungen på Bernabeu. Foto: SERGIO PEREZ Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Foto: SERGIO PEREZ Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Foto: SERGIO PEREZ

Men lige lidt hjalp det - massakren fortsatte blandt andet takket være Schönes gudefrisparksmål til 4-1, som var det sidste søm i Kongeklubbens kiste.

Det var en aften, hvor holdet, som er i stor krise under træner Santiago Solari efter to gange El Clasico-nederlag på hjemmebane på under en uges tid, godt kunne have brugt Ramos’ evner i forsvaret.

I stedet for at se den rutinerede spanske superstjerne i aktion på banen måtte tv-holdet fra Amazon, som er ved at producere en dokumentar om Ramos, i stedet følge ham uden for banen til det store opgør.

Han måtte nemlig bøde for den dumhed, han begik i det første opgør mod Ajax Amsterdam. Her trak han bevidst et gult kort - med en ureglementeret tackling på Kasper Dolberg - for at slippe for karantænefare senere i Champions League-turneringen.

Ramos trak bevidst et gult kort mod Ajax i den første CL-kamp. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Ramos trak bevidst et gult kort mod Ajax i den første CL-kamp. Foto: WOLFGANG RATTAY

Real Madrid-superstjernen følte sig så sikker på, at Kongeklubben ville klare skærene hjemme på Bernabeu efter en 2-1-sejr i Amsterdam - selv uden holdets anfører.

Men der bliver ikke noget senere for Ramos og Real Madrid i denne sæson Champions League, hvor 1/8-finalen altså blev endestationen.

Den bevidste jagt efter gult kort gav ham således ikke bare endnu et hak i renommeet, da det kom Uefa for ørerne, at han bevidst gik efter karantæne, og dermed blev straffet med yderligere en dags karantæne i Champions League (som han så passende kan afsone i næste sæsons udgave i mesterligaen).

Den udspekulerede plan gav også bagslag sportsligt for de forsvarende tredobbelte mestre mod Ajax Amsterdams forrygende unge mandskab, som vandt samlet 5-3 og modsat Ramos er kvartfinaleklar i Champions League.